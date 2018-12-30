三界五行：山羊座2019　把握機遇　常懷感恩之心

星象顯示，山羊座在2019年有利進取，守護的土星令你變得更加穩重，腳踏實地。土星與智慧水星、幸運木星拱照，有助穩健進取中把握機遇，不過並非萬事都一帆風順，在5至9月，土星、水星逆行，削弱你的自信，對身邊的人、事、物都產生懷疑，容易進退失據。這種情況到11月才逐漸改善。



事業在1至4月比較順利，工作日益增多，責任日益加重，分量舉重若輕。如有神助的日子，謝天謝地之餘，更要感謝提攜你的上司、幫助你的同事、信任你的客戶、扶掖你的長輩。5至9月有阻滯，但只需自強自信，多請示少犯錯，不功高蓋主，就可安然度過。為安全起見，這段期間，不宜過分進取，不宜對既定方向和工作方法有太大改變，暫時不要考慮轉換崗位，10至12月這三個月，一切又變得輕鬆順遂。



財運與事業大致同步，但審慎理財的習慣有所改變，事事順利的日子，以愉快消費慰勞自己；不順利時，利用購物減壓，但只要掌握分寸，也是沒有問題的。交友運和愛情運都相當好，對你友善的人，值得分享你的成果，年內有不少結識新朋友的機會，拓展社交圈子對你工作和生活有益無害，如果沒有異性知己，在新的朋友圈，不難發現有緣人。在物質和精神生活都豐盛的日子，健康不會出現大毛病，但如果你想飲食與體重兩不誤，那就要堅持做運動。



方向宇