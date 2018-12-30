藝文工作坊　全家都啱玩

連串節日狂歡過後，想靜下來感受藝文氣息，誠品太古店的3周年慶典活動正合心意。要探索物件的可能性，可以參加「Mini Craft Jamming．迷你自助手藝坊」，利用HayFever Floral & Gift及味之堂提供植物及扭蛋，製作口袋、吊飾、小錢包及告示夾等生活所需小物，實踐手工生活美學。



至於環保一族，就可選擇「咖啡渣紮染工作坊」，利用在咖啡渣中所萃取出的天然染料，並運用各種紮染技法製作布藝品，讓咖啡渣重生。至於小朋友們的活動同樣豐富，如體驗30分鐘的兒童筷子DIY工作坊，利用檜木造出這常用的餐具；亦可與父母組隊參與「步步為營」親子挑戰賽，在這個暢銷全球的策略性遊戲中，鍛煉孩子的策略思維和應變能力，寓學習於娛樂。



值得一提，在1月6日的下午3至6時，館內多間專櫃的經典好物都會推出限時優惠，包括Yankee Candle、ro、Ikeuchi Organic、TinyBitz 、CheckCkeckCin、Greenology、Honey Moments、Primary和臺灣禮籃，部分商品更以半價出售，文青們不容錯過。