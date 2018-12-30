新竹內灣　戲院開飯懷舊情

集體回憶，總是無價，尤其滿載電影回憶的大戲院，拆一間少一間，故位於台灣新竹縣的「內灣戲院」就更顯珍貴。在五十年代山林礦業發達的內灣區，勞動工人毫無娛樂，於是經營山場的楊盛泉，就地把堆放木材的地方改建成內灣戲院，造就當地「小上海」時代的繁華。隨着六十年代林產礦業沒落，內灣戲院一度荒廢達30多年，幸得台灣阿成餐飲集團負責人鄭慶成先生耗資千萬，把內灣戲院重生打造，成為台灣第一家可邊吃客家菜、邊免費看國片電影的懷舊餐廳，於1993年正式開幕的它，保留了1950年時戲院的原有結構，內裏擺放大量台灣舊時代生活用品，滿載老台灣的集體回憶。



我們走過今天再度繁華的內灣老街，街兩旁盡是賣野薑花粽、紫玉菜包等客家美食的小店，來到內灣戲院前果然眼前一亮，戲院門上的大塊電影廣告板，已是久違的大戲院格局，走進去更見營幕正播放着在1981年上映的台灣電影《風兒踢踏采》（演員可是有港星鍾鎮濤和陳友啊），台下幾枱食客也看得津津有味，戲院屋架當年採用了日式組合方式，經過幾十年風雨仍相當完整，我們沿木階登上它木造的閣樓，沿梯兩旁全是60至80年代在台灣上映過的中西電影，閣樓上還擺放了很多當時用過的電影器材，包括那台播放菲林電影的放影機，今天看它就如歷史古董，甚有況味。



負責打理內灣戲院的經理謝煉興，曾當湘菜學徒的他，廿多年前來內灣時便開始研究客家料理，現在內灣戲院的客家菜菜單中都已有不少名菜，包括窩筍圓蹄、風味客家小炒等，餐後甜點更有手打花生麻糬，以及你可親自動手搗製的客家擂茶(消費：10人菜單每圍NT$2,500-NT$5,000，約HK$625-HK$1,250)，食飽還可逛逛戲院內專賣古早味手信的柑仔店。如步出內灣老街，走到西南方的街尾，還可一看橫跨油羅溪上的景點「攀龍吊橋」，傳說對岸山頭是當地龍脈之首，過吊橋便如「攀龍」，該頗有滿足感。



內灣戲院人文客家菜館

地址：新竹縣橫山鄉內灣村中正路227號

營業時間：11:00am-7:00pm（假日至8:30pm）

網址：http://31243nwtr.com/