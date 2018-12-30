年尾清腸胃　便便暢通好輕鬆

多食蔬果，又有飲水，為何仍然有便秘的煩惱？原來除了良好的飲食習慣，少做運動，上廁所時玩手機，經常忍着便意等都是影響排便的重要因素。趁着年尾，不妨聽聽中醫師的小貼士，了解一下自己便便的健康狀況，順道清減體內的「宿便」，為身體大掃除一番。



便秘五大成因

1. 缺乏運動︰都市上班族經常久坐，又少郁動，自然會減慢大腸的蠕動，形成便秘。

2. 忍着便意：有便意時沒有立刻上洗手間，長期會降低大腦反射，打亂排便規律，也會導致便秘。

3. 不專心排便︰排便時喜歡玩手機、看報章雜誌等，拖長大便時間，令到排便不暢順。

4. 壓力太大︰工作或生活的壓力，作息及進食沒有規律，都較易衍生便秘問題。

5. 多食生冷食物︰平日好食生冷食物如沙律、魚生或冷飲等，會讓脾胃積聚寒氣，當腸道之氣凝滯不通便會造成便秘。同樣道理，即使是含有豐富纖維的蔬果，但由於它們大多性涼，對於體質寒重者，多食反而會令大便更秘結不通。



促進排便湯水

一、決明子茶

材料：決明子5錢、蜂蜜或冰糖少量

做法：白鑊炒決明子至微有香氣，待冷後放入容器存放，每次用5錢以沸水沖泡，待10分鐘後加入蜂蜜或冰糖少許。

功效：決明子清熱明目、潤腸通便，適合「熱秘」人士，大便乾結氣味重，但脾胃虛寒、容易肚瀉的人忌服。



二、桂圓核桃生薑番薯糖水

材料：桂圓3錢、核桃3錢、番薯1-2條、生薑5錢、紅糖適量

做法：番薯洗淨去皮後切粒、與生薑一起煲至軟身後加入核桃、桂圓及適量紅糖調味即成。

功效：桂圓、核桃養血潤腸，生薑祛風寒，番薯含豐富饍食纖維，適合體質偏寒及氣血不足的便秘人士，平素大便黏排不乾淨，腹及四肢冰涼者。



三、陳皮佛手玫瑰蜜

材料：陳皮1錢、佛手2錢、玫瑰花10朵、蜂蜜適量

做法：陳皮及佛手剝成細塊，與玫瑰花以沸水焗15-20分鐘，加入適量蜂蜜調勻即成。

功效：陳皮、佛手理氣化痰，玫瑰花疏肝解鬱，適合「氣秘」人士，大便不暢順，腹脹滿、放屁多，性情急躁或憂愁思慮者。