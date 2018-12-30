棕櫚天使降臨　Palm Angels全球首間旗艦店

由意大利著名攝影師Francesco Ragazzi於2015年所創立的潮流服裝品牌Palm Angels，品牌名字是源自他於2014年在洛杉磯所拍攝的攝影集《Palm Angels》，當時此攝影集由紐約著名出版社Rizzoli出版，並邀請Pharrell Williams撰寫序言，內裏照片捕捉了西岸滑板文化獨特一面，所以由他主理的服飾設計亦着重視覺影像，並糅合意大利藝術氣息及美國街頭文化重要元素。



早前，Palm Angels就選址銅鑼灣百德新街開設全球首間旗艦店，店內裝潢由品牌創始人兼創意總監Francesco Ragazzi與Studio April聯手打造，以White Cube 藝術館為靈感，運用白色牆身、大理石地板、簡約鋼材陳設及天花射燈營造出簡約極致的空間感，服飾單品陳列其中猶如藝術品般，其中一幅牆身更特別打造成黑色保險箱及天花板裝有LED屏幕，與白色立方設計成鮮明對比，同時店內更擺放來自著名加拿大藝術家Thrush Holmes為慶祝新店開幕而創作的棕櫚樹霓虹藝術作品，整間新店瀰漫着前衞的藝術格調，與品牌設計風格互相呼應。