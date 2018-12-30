本日日本：新年祈福　「初詣」寺社排行榜

日本人是慶祝新曆新年的，而他們在正月裏到神社、寺院進行新年後的首次参拜，就稱為「初詣」，重要性就如我們的頭炷香一樣。香港人上頭炷香會選黃大仙，那麼日本人呢？樂天旅遊（Rakuten Travel）便統計了最受歡的「初詣」神社及寺院，名列榜首的就是三重縣的伊勢神宮，點解伊勢神宮咁有名？皆因它被定為神社本廳之本宗，亦即神社本廳所屬所有神社的中心，正式就稱為神宮，可知其地位有多重要。



至於第二位就是島根縣的出雲大社，社內拜祭「大國主大神」。根據《日本書紀》記載，出雲大社是建立在大國主神讓渡國家後所獲得的土地上，是年代久遠、地位崇高的古神社。而且出雲大社擁有規模宏大的古殿社建築、日本第一的大鳥居牌坊，加上氣氛莊嚴，因此多年來參拜者皆絡繹不絕。



而第三位則是廣島縣的嚴島神社，建於約公元593年，歷史達一千四百年，亦是日本國內約五百座嚴島神社的總本社。神社修築於瀨戶內海海濱，神社前方立於海中的大型鳥居更被譽為「日本三景」之一，為嚴島境內最知名的地標。



雖然東京的神社寺院並沒位列三甲，但在十大之中，也有兩座入選，分別是明治神宮和淺草寺，加上同樣位於關東的鶴岡八幡宮及成田山新勝寺，這個新年假期到東京旅行的朋友，也可以入鄉隨俗，到這些神社寺院進行「初詣」啊！



第一位：伊勢神宮・内宮

地點：三重縣伊勢市



第二位：出雲大社

地點：島根縣出雲市



第三位：嚴島神社

地點：廣島縣廿日市市



第四位：伏見稲荷大社

地點：京都府京都市



第五位：太宰府天満宮

地點：福岡縣太宰府市



第六位：明治神宮

地點：東京都涉谷區



第七位：鶴岡八幡宮

地點：神奈川縣鎌倉市



第八位：成田山新勝寺

地點：千葉縣成田市



第九位：淺草寺

地點：東京都台東區



第十位：熱田神宮

地點：愛知縣名古屋市