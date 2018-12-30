熱飲隨身暖笠笠　Ember控溫杯

踏入冬季好多人都想隨時隨地飲到暖笠笠的熱飲，不過剛沖完的茶或咖啡，若果閒置一陣都會隨時變涼，假如想保持一定的溫度，剛剛推出的Ember隨身控溫杯就一定要有，皆因控溫杯內置發熱功能，能夠讓飲品保持在50至62.5度之間。



Ember隨身控溫杯備有黑色和白色杯身選擇，提供355ml容量，底部設有旋轉式溫度錶，能夠輕鬆調校熱飲的溫度，並在杯身的LED顯示屏顯示，其作用唔單止可以顯示屏溫度，更可顯示電量、控溫杯的名字，等用家能夠識別自己的杯子。至於「Ember」招牌其實是輕觸式按鍵，做到開機/關機之外，更可配對《Ember》手機App，而App可清晰顯示飲品的當前溫度，亦能調校理想的控溫效果，甚至會建議用家茶、咖啡等飲品的最佳飲用溫度，加上支援泡茶計時功能，咁就唔怕浸泡太耐而變味。此外，Ember隨身控溫杯的電量大概可以連續使用2小時，確保飲品不會變凍，而且配合無線充電杯墊，就能夠讓飲品熱足一整天。