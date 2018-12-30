2019星座運程（IV）　山羊、水瓶、雙魚

山羊座（12/22-1/20）



山羊座在2019年處於付出和回報成正比的狀態，值得好好努力，但要小心小人出現，避免正面交鋒，而工作和家庭、愛情是平衡得宜的，要保持同理心和思考事物的意義。愛情方面顯得較有興趣和積極，明白到愛情是生活各方面的動力，值得花心思經營，亦要學習避免過分思考，好好享受當中時刻，在小誤會出現的時候，有時說個玩笑就能化解，別太認真。至於健康，要學習釋放壓力和情緒。



學習釋放壓力和情緒

事業：＊＊＊＊

愛情：＊＊＊＊

健康：＊＊＊



水瓶座（1/21-2/19）



水瓶座在2019的運勢不錯，良好的人際關係帶來機遇，更有可能擔起管理任務，無論在興趣、社會議題有關的團體都可找到工作機會，但遇到被懷疑時會失去信心，這時應提醒自己冷靜下來，重新思考是公司作風與自己不配合，還是有些因素是在你的控制範圍之外。而愛情運同樣強勁，單身者有望脫單，在家人、朋友介紹的飯局易出現對象，保持平常心，雖然害怕「爛桃花」，但亦不要因一時的感覺不對而判對方死刑；已有伴侶者易因財務起爭執，財政獨立或有私己錢較好。健康方面，今年較易生病，要多吃營養補充品和做運動。



事業：＊＊＊＊

愛情：＊＊＊＊

健康：＊＊＊



雙魚座（2/20-3/20）



在2019年會有較多突發事情發生，不要害怕轉變，有好有壞，以平常心面對就可以了，如果有意轉換工作環境的都可望實現，但複雜的人事令你情緒受到困擾，亦會帶來工作問題，保持局外者的身份，不靠邊不說是非，就能平穩過渡。愛情方面，謹記冷靜才能有效溝通，當對方不明白的時候應嘗試多給予耐性，以具體例子說明，可減少誤會產生，亦別把情緒發洩在對方身上。另外，要小心意外發生，出門、外遊時要特別留意。



事業：＊＊＊＊

愛情：＊＊

健康：＊＊＊