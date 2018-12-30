【決性11點】買傢俬透視伴侶隱藏性格

對於時下男女來說，同居早已不是甚麼大件事，不過相見好，同住難，若然還沒深入了解便貿然同居，分分鐘日嘈夜嘈分手收場，不如趁同居前先了解清楚對方的隱藏性格再決定都未遲。想知道她/他心底裏是個怎樣的人，快和對方測一測吧！



Q：假如你要搬出去和戀人同居，你覺得以下哪件家具是必須要重新添置的呢？



A.床

B.衣櫥

C.梳化



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答案分析



A.體貼大方

你善於觀察別人，再決定用哪種方式和對方相處，所以和你在一起不會感到太大壓力，生活會過得很輕鬆愉快。不過有時候你的過分「體貼」，反而會讓自己吃虧，甚至讓對方覺得你太好蝦而欺負你。



B.自我中心

你很注重自己的外表，常常希望把自己打扮得光鮮亮麗，吸引別人注意。其實內心的你很自我，往往只想到自己，而忽略了別人感受，做你的另一半，經常都要忍受你的臭脾氣，少點EQ都會激死。



C.好客爽朗

你是個很喜歡交朋友的人，喜歡把朋友都邀到家裏聚會聯誼。若你的另一半也是這種好客的人，大家應該可以愉快相處，但假如你的伴侶是哪種很講究私隱，很享受安靜獨處的人，便很易因為這個問題和你吵架。