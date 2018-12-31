香港估估吓：謝安琪唱紅的街……

昔日被稱為喜帖街（囍帖街）或印刷街的利東街，是灣仔區一條消失了、富有本土主題特色的街道。由於市區重建，業權於2005年11月6日凌晨零時起復歸政府所有，並於2010年2月25日凌晨零時起封閉，現時已改建為商場。



利東街印刷業的歷史，最早可追溯至50年代，話說當時的港英政府為了方便監察，防止印刷非法物品，故刻意把印刷店集中在灣仔區南部，並規定所有印刷商都需持有牌照，而且牌照需經多個政府部門批准，申請困難。因此沒有牌照的個體戶，便會向有牌照的人租機，一個舖位，隨時有四、五間印刷廠同時經營。70年代，街上的印刷店開始轉型，印刷喜帖、利是封、揮春等，至80年代更發展成人所共知的喜帖街，幾乎所有新人舉辦婚禮前都必定會先到利東街印製喜帖。街上更發展出廠店合一的銷售服務，前舖為陳列室、接待處，後舖則為廠房，除喜帖外，他們更會印刷一些富有中國特色的紀念品，因此甚至吸引不少外地遊客慕名而來。



2004年初，香港政府計劃重新開發此區，雖然引起不少香港市民的反對及抗爭，希望保留這段歷史意義濃厚的街道，但市建局最終在2006年10月底收集了利東街的所有業權，並正式「清場」。2013年6月25日，市建局與發展商宣布將「囍帖街」重新命名為「囍歡里」，但受到市民的反對，故最終用回原名利東街。