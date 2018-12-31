貼心旅人：日本增消費稅　哪些變10%？哪些維持8%？

去慣日本Shopping的大家，到2019年就要留神了，事關日本首相安倍晉三已講明，在2019年10月將把消費稅從8%上調至10%！平時大家看價錢，都得留神日圓標價是「稅入」還是「稅別」，因「8%」消費稅若多起來也不是小數目（還得留意店舖是否有Tax Free），現在加到10%，消費意欲肯定更受打擊。為減輕加稅對民生消費不振影響，日本政府已考慮推出部分輕減稅率措施，包括把部分消費項目維持8%消費稅，但「區別」細節頗複雜，故今次嘗試化繁為簡，教大家認識那些消費項目會維持舊消費稅「8%」不變，當中包括有：



（A）飲品和食品（8%）

飲品和食品須依據日本「食品表示法」規定的食品定義。但餐廳用膳因包含餐廳提供餐飲膳食服務（包括開派對）屬「提供膳食服務」，故不適用輕減稅率措施（10%）。酒類有徵收酒稅法，故不算入是次輕減稅率措施內。酒類與醫藥品須收新消費稅（10%）。能量飲料在「食品表示法」中分類為「醫藥品」，故不適用輕減稅率措施（10%）。其他如可食用的南瓜種子可適用（8%），但種植用種子則不適用（10%）。動物飼料因食用對象非人類，也不適用（10%）。



（B）食品與非食品的組合商品（8%）

包含玩具的菓子零食（例如「食玩」等）適用是次稅率減輕措施。



（C）外賣（8%）

外賣速遞與外賣自取皆歸類為「轉讓食品商品」，故適用於是次輕減稅率措施（8%）。如在便利店購買外帶便當，便要根據顧客在店內食用與否而決定，即是說如在便利店內享用外帶食品，便有機會被徵收10%消費稅。自動販賣機亦歸類為「轉讓食品商品」故適用輕減稅率措施（8%）。而果園採摘體驗，因包含入場費及提供採摘服務，故不適用（10%）。



（D）於2019年9月30日或以前提早購買之活動門券（8%）

若於2019年9月30日或以前提早購買活動門券（包括旅客車票、電影、戲劇、賽馬、賽車、美術館、遊樂園、公園等）仍屬8%稅率。即使真正使用門券時（10月以後）稅率已改為10%，亦不會徵收2%差額。



是次加消費稅，是自2014年4月消費稅上調至8%後，5年半來首次上調稅率（日本政府已兩度延遲），目的其實是為補助日本因人口老化而膨脹的醫療與護理費用，及支援育兒與免費教育政策，故加消費稅相信勢在必行，各位還是及早作好心理準備吧。



日本國稅廳「輕減稅率制度」

網址：https://bit.ly/2NRqpxF

