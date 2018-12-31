三界五行：水瓶座2019　審時度勢　伺機出擊

水瓶座在2019年總體運程較為反覆，雖然天王星帶來很多機遇，但土星逆行卻令你變得保守，缺乏動力，進退失據。幸而，先天優點是高瞻遠矚，緊貼潮流，新一年只要審時度勢，謀定而後動，仍大有作為。



事業在3月前宜採取觀望態度，這並非放軟手腳，消極怠工，而是努力做好手上工作，這些工作難度不高，只是工作量大，細節繁瑣，而且不容出錯，需要耐性去完成。4月開始，一切逐漸轉順，8至12月是事業高峰期，得心應手，苦盡甘來，自信心爆棚，成為團隊中笑到最後的人。



財運與事業運大致同步。1、2月必須審慎理財，但這段時間正值消費高峰期，好鋼用在刀鋒上，該花的就花，能省的就省，遠離投機、博彩。3至8月財源廣進，你搵錢，錢也搵你，兼職和投資都得到預期回報。9月到年尾，消費意欲愈來愈強，很難再做守財奴，能否做一個精明消費者，就考你智慧和定力。



友誼運比愛情運好，勤奮工作及謙卑待人，令你成為到處受歡迎的人。新一年將會結識懂得欣賞你的新朋友，正因為此，很可能冷落另一半，需要在色與友之間找到平衡點。辛勤勞動之餘，必須勞逸結合，否則會為消化系統和神經系統帶來麻煩，暴飲暴食消化不良、胃口欠佳營養不良、神經衰弱失眠，這些不是病，可通過自我調節改善。



方向宇