大除夕簡單煮！　焗原隻波士頓龍蝦

忙了一整年，今日想安安靜靜在家中過，不如整個海鮮餐犒賞自己吧！請來本地一間大型飲食集團的副行政總廚李柏倫師傅，教大家炮製一道原汁原味的焗原隻波士頓龍蝦。擅長炮製歐陸菜式的李師傅指，近年西方國家的人多了用時令及活口海產取代傳統的肉扒來炮製節慶菜式，好像龍蝦就是近年常用食材之一。法國人喜歡以藍龍蝦入饌，但其實啖啖肉的波士頓龍蝦亦很適合自家烹調。至於蝦膏則可以用來煮汁以提升鮮味，亦可增加菜式賣相。



材料：

波士頓龍蝦 1隻

牛油 少許

車厘茄 10粒

芝士粉 2湯匙

檸檬汁 1個

洋葱粒 1湯匙

法式芥末 1茶匙

薯仔 2個

黑松露粒 5克

忌廉 80克

牛奶 50克

蒜蓉 少許

蘑菇片 2隻

鹽 少許



做法：

1.用竹籤或鐵枝插入龍蝦尾部定型，放入滾水中烚4分鐘，用冰水略浸，瀝乾水備用。

2.起油鑊炒香洋葱粒、蒜蓉、蘑菇及車厘茄，加忌廉、法式芥末及檸檬汁煮成醬汁。剪開龍蝦肚的蝦殼，起出龍蝦尾部的肉，保留蝦殼。輕力打開龍蝦頭去掉鰓，並起出蝦膏。

3.用牛油起鑊煎香蝦膏後分成兩等份，一份鋪在蝦殼後放上龍蝦肉，另一份加入醬汁中拌勻，鋪在龍蝦肉面，灑上芝士粉，放入預熱至攝氏200度的焗爐焗約8分鐘。

4.薯仔烚熟去皮壓成蓉，加入牛奶及用鹽調味，放入黑松露粒撈勻，伴以焗好的龍蝦即成。