愉假親征：馬爾代夫　入住名人熱捧Resort

從馬爾代夫馬累機場乘水上飛機，約35分鐘後便會到達Soneva Jani。該度假村建於諾努環礁（Noonu Atoll）上的Medhufaru島，於2016年年尾開幕，是標榜生態保育的奢華度假村品牌Soneva旗下一員。一大賣點是度假村以太陽能為其中一個發電的重要來源，廢水會在當地回收再處理，Soneva Waste-to-Wealth 生態中心亦會回收廢物再利用，實行享受與環保並存。就連荷里活影星Will Smith、著名韓星朴信惠及知名台灣藝人林志穎都曾經入住，可謂星光熠熠。



度假村現有24間水上屋，另有一家沙灘別墅，平均分布於環礁湖的沙地之上，從而避免對暗礁造成損害。而我入住的是2房水上別墅，共兩層，面積達580平方米。踏入別墅內，透過一列向着海洋的落地大玻璃門，眼前是一望無際的印度洋，露台則有私人泳池，基於環保考量，池水是經紫外線過濾的海水而非淡水，而池邊更有吊床，想打卡還是躺着Chill一Chill都無難度。屋的地下層同時設有玻璃地板，安坐房中已經可以見到海中波浪與魚兒，相當寫意。至於焦點所在，必定是可以打開的屋頂，只要按一按床邊抽屜裏的控制器，大床上的屋頂便可以在30秒內打開，最好當然是跟情人入夜後躺在床上，看着繁星流動，一定浪漫無比呢。



地道滋味 娛樂豐富

身處水清沙幼的環境，當然要出外享樂一番。本着Soneva集團一向的「No News，No Shoes」理念，入住期間除了不會看到新聞外，更主張赤腳到處去。當中度假村的主建築The Gathering是食及歎的大本營，它的天花由當地曬乾的樹葉所堆疊而成，外牆皆是落地玻璃，採光度十足，該建築不但有餐廳，更有水療、潛水中心、觀星台、健身室及瑜伽房等集於一身，且有兩道公共滑水梯，一次過可以玩盡不同活動。我更參加了烹飪班，由當地廚師指導我煮番兩味，試煮了馬爾代夫吞拿魚咖喱，當中用到的吞拿魚是當地捕獲，加上於島上自家種植不同有機食材，故此這道菜充滿地道風味。講到另類飲食體驗，不得不提水上無聲電影院餐廳The Director's Cut by Gaston，這間由Chef Gaston主理的秘魯菜餐廳，提供的海鮮菜式鮮味十足外，重點是餐廳外的大螢幕，時間一到就會播放經典電影，每個食客都有一個藍牙耳機去收聽電影的聲音，確係周到又細心。



Soneva Jani

地址：Medhufaru Island, Noonu Atoll, Maldives

收費：房租每晚US$2,487（約HK$19,399）起，水上飛機、用餐及活動需另外收費

網址：https://www.soneva.com/soneva-jani/

