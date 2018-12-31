靈感煮意：【高階鬆軟蛋糕】少油少糖蜜糖蛋糕

設計食譜，說易不易說難亦不難，視乎設計者站在那個角度。若站在自己角度，會比較容易，只要「我做到、我喜歡吃」便完成。不過，若站在使用食譜的人的角度，則難很多，例如材料要少但好吃、做法易掌握、亦最好能夠做到少糖少油，要做到這些，其實不太難，用心做就夠了。明天就到2019年，希望大家的身邊，都會出現更多「用心做」的人，每一個人的快樂指數都提升，互相支持之下成就更美好的人生。



材料（8~16件，半磅麵包盤︰濶7厘米 x 長16厘米 x 高5.5厘米）

蛋白 60克

蜜糖 30克

黃糖 10克

蛋黃 60克

高筋麵粉 45克

低筋麵粉 15克

淡味油 23克



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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