2018/19 潮流大事In ＆ Out

今日係除夕,意味着2018年就快過去,喺瞬息萬變嘅時裝界及潮流界,呢365日裏面發生咗好多令大家好難忘嘅事情,時裝品牌玩音樂椅輪住換帥、運用新世代科技打造的波鞋登場又或者「山寨潮牌」專門店同手機龍頭Crossover等,啲花生真係多到食唔切,趁住2018年最後一日,就和大家回顧一下呢啲潮流熱話及預測來年In & Out!



【男裝風雲】

2018年一眾男裝品牌設計師氹氹轉起身坐低玩音樂椅,先有效力Dior Homme多年的Kris Van Assche入主Berluti,Kim Jones就離開Louis Vuitton接棒成為Dior Homme設計總監,而OFF-WHITE主理人Virgil Abloh更正式由街頭潮流「升呢」走進高級時裝領域成為Louis Vuitton男裝掌舵人,以上3個牽涉品牌都屬LVMH旗下,簡單講即係「內部調職」唔係炒魷,旨在為品牌消費者保持新鮮感。



另外,於2016年4月離開Saint Laurent Paris的Hedi Slimane及於2017年1月離開Givenchy的Riccardo Tisci亦分別於今年搵到CÉLINE及Burberry兩個新東家。2019年春夏系列就係5位男裝設計師第一季正式設計,無論大家讚定彈都好,話晒Debut Collection開齋,時裝友點都應該會添多少香油畀面支持。



【高街當道】

如果大家記性唔係太差的話,應該都記得早三兩年潮流界曾經熱烈追捧過Pyrex Vision、Been Trill、Hood By Air及Vlone等街牌,基本上大家設計都係以大大個Logo吸引眼球作招徠,現時這幾個品牌仲有冇得賣已經唔緊要,因為就算有得賣你都唔會着,對吧?



當YEEZY SEASON及OFF-WHITE大家都買到悶唔再課金追新款時,咁仲有邊個品牌可以順利過渡到2019年呢?1017 ALYX 9SM、A-Cold-Wall*、Fear Of God、Heron Preston及Geo呢5個就無疑是當下最人氣的高街品牌代表,背後主理人包括Matthew Williams、Samuel Ross、Jerry Lorenzo、Heron Preston及Geo Owen,5位同樣係創意團隊Donda成員,而此團隊正係由Kanye West以其亡母Donda West之名創立並由Virgil Abloh擔任創作總監,所以跑出絕對唔係巧合,而且5個品牌入面除了Geo之外,其餘4個都有同Nike推出過聯名系列,基本上可以被「關刀」邀請合作都算是潮流地位的一種肯定。



【再見東歐】

Gosha Rubchinskiy及Vetements兩個時裝品牌早年都曾經同樣以獨特的東歐風格橫掃時裝界,但2018年起兩品牌嘅人氣明顯下滑,前者主理人Gosha Rubchinskiy更於4月宣布停產同名品牌,將重心放於與滑板手好友Tolia Titaev共同創立的滑板品牌PACCBET;後者設計師Demna Gvasalia除了懂得靠聯名製造話題外,由其主理的Vetements及Balenciaga長期活在抄襲指控陰影下毫無佳作,難怪被時裝迷一致拋棄,被炒魷都是遲早的事。



此外,於2016年加盟Calvin Klein的Raf Simons,近日亦與品牌提前結束雙方合約,雖然外間對他為品牌注入藝術元素所帶來的新面貌掌聲不絕,但奈何Calvin Klein母公司PVH有感業績無起色就即刻請食無情雞,時裝世界就是如此冷酷無情。



【聯名不停】

過往聯名合作大多數都屬於潮牌之間情投意合炒作一番的玩意,但近年高級時裝品牌亦樂於放下身段與不同潮流單位推出Collaboration,包括Fragment Design × Moncler、Palace × Polo Ralph Lauren、Undercover × Valentino及Burberry × Vivienne Westwood等矚目聯名,而向來熱愛街頭文化的Kim Jones亦分別於Dior Homme 19春夏及19早秋系列,找來Kaws及空山基兩大神枱級藝術家聯名合作,同時更邀請Yoon Ahn及Matthew Williams兩位人氣設計師參與配飾設計,將去年由其打造的Supreme × Louis Vuitton超強聯名氣勢一直延續下去。



【波鞋走勢】

雖然在Demna Gvasalia主理下,Balenciaga的時裝不太受時裝人追捧,但其推出的波鞋卻大受歡迎,令各大品牌照辦煮碗跟住出,先有Speed Trainer掀起襪套鞋熱潮,以及Triple-S令到全城腳踏Dad Shoes。去到秋季,Balenciaga更推出越野跑鞋風格的Track,有「巴黎世家」光環加冕熱賣絕對係意料中事,再加上YEEZY BOOST同OFF-WHITE × Nike愈出愈濫,越野跑鞋絕對可謂來年重點。



如果呢對唔係你杯茶,其實市場上都仲有好多由時裝品牌與運動品牌聯名的跑鞋值得捧場,好似11 by Boris Bidjan Saberi × Salomon、KIKO KOSTADINOV × ASICS及Engineered Garments × HOKA ONE ONE全部專業得嚟都相當好襯衫。此外,今年尾adidas及Nike亦分別壓軸發布ALPHAEDGE 4D及Air Max 720兩個全新鞋款,相信來年會推出更多4D中底鞋款逐漸取代已經面世5年的BOOST中底鞋款,而配備史上最厚達3.8cm Air Bag亦應該會是來年Air Max Day重頭之作。



【新店朝聖】

早前,HEAD PORTER宣布將於19春夏系列後結束品牌,隨着這個由藤原浩主理的支線系列快將落幕,品牌亦急不及待於東京新宿高島屋開設全新概念店POTR,相信是為稍後推出的全新支線作好預備。此外,英國人氣街牌Palace及由川久保玲打理的Dover Street Market亦分別於東京及洛杉磯開分店,要去朝聖奉獻又多個地方。2018年仲有一間新店筆者個人認為有時間的話就點都應該去睇吓,而呢間店就係大名鼎鼎的Supreme NYC專門店,千祈唔好搞錯呢間係美國Supreme喺深圳開嘅分店,實情係內地玩搶先註冊的伎倆,無論如何,只係想提醒大家做個精明消費者啫!