本日日本：日本人是這樣過新年的

2018年快將結束，大家都期待新的一年。不同於中國等地既過新曆新年又慶祝舊曆新年，日本只慶祝新曆新年，但並沒有盲目跟從西方傳統，簡言之，他們是用慶祝舊曆新年的方式來過新曆新年，令日本的新年特別有傳統特色。



門松和注連繩

在大除夕前，日本人便會打掃家居，並擺放新年擺設。為迎接新年與神明的到來，日本人會在門前擺放門松，所謂門松，是一款以松枝、竹和梅花結合而成的新年裝飾，象徵長壽健康之餘，也是讓歲神順利找到住家的標記。此外，有些家門會掛上繩子製成的裝飾品「注連縄」，有向神明表達「已經清潔乾淨」的意思。此外，來年生肖動物裝飾品也很普遍，所以今年應該不少家庭會擺放豬的裝飾。



跨年蕎麥麵

在除夕夜，日本人習慣全年最後一餐吃「跨年蕎麥麵」，因為蕎麥麵細而長，食蕎麥麵便有長壽之意。而且蕎麥麵很易咬斷，代表「切斷過去的災厄苦勞」，不過，如果在新的一年來臨前沒吃光所有麵，就會被視為招來厄運，所以大家別慢慢吃啊。



御節料理和雜煮料理

到了元旦，日本人一般會吃兩種美食，就是「御節料理」和「雜煮料理」。

由於新年使用刀具和煮食被視為禁忌，所以一般家庭都會事先準備好新年料理，並以冷食為主，而食每道菜都象徵長壽、健康、生育力、喜樂等意義。

至於「雜煮」料理，主要成分是年糕，而不同地區會加上不同的食材作年糕的配料。



初詣

香港人會在年三十晚到黃大仙上香，同樣道理，日本人會在除夕夜前往神社或寺廟參拜，亦有些人會等到元旦才到神社或寺院，這種在新年的第一次參拜，都被稱為「初詣」。因此由大除夕開始，一直至1月3甚至4日，到訪神社、寺廟排隊祈福的人絡繹不絕，場面非常墟冚。

此外，日本大小佛寺在除夕夜會敲響梵鐘108次，象徵佛祖教導的108次俗世試探，敲鐘代表趕走罪惡，迎接新一年。



驛傳

除了初詣外，有些日本人也愛在新年期間留在家中看電視，除了大家熟悉的紅白外，日本人還特別愛看驛傳（即是長跑接力賽），每年1月1日，TBS會轉播社會人的實業團驛傳（即新年驛傳），而1月2日和3日，日本電視台則會轉播大學生的箱根驛傳。就算平時不愛運動的人，在新年期間也慣性地收看驛傳轉播節目。