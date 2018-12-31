無線充電玩摺疊　Snoppa Atom

市面上的手機穩定器多不勝數，不過普遍都比較大支，稱唔上輕巧便攜，而全新推出的Snoppa Atom三軸穩定器，早前在Indiegogo集資超額近150倍，之所以咁搶手，皆因穩定器大玩摺疊式設計，最大的誘因當然是唔使一千蚊的超平定價呢。



兼容手機無線充電

提供粉紅色和黑色機身選擇的Atom，跟大部分穩定器一樣採用三軸設計，而且轉軸備有固定鎖，更可將雲台對摺，從而大幅節省收納空間。機身的手夾位置，其實是無線充電板，能夠為兼容手機充電，只要按一下自訂鍵更可切換手機橫直度，更設有3.5mm收音咪接口，適合大家玩IG、抖音、facebook等不同社交平台，至於機身內置的鋰電池提供2,000mAh電量，能夠支援最長24小時咁耐。Atom可配對《Snoppa》手機App，而且要大讚藍牙連線速度極快，一開App即連線夠方便，App除了可實時預覽畫面，更具備人臉、物體追蹤功能，拍攝時會全程Lock實主體，同時備有美顏模式，自拍時幫你白滑肌膚。