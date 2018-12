今時今日Instagram已經成為潮流流行指標,大家要睇時裝潮流都會去check IG Post同Trending,睇下班潮人今期流行甚麼服飾。2018年已到尾聲,外國時裝網站Vogue.com統計了今年度由IG掀起的時裝潮流,以下邊幾個大家真係有着過用過呢?



(排名不分先後)

Sheer Blouse 透視上衣 (互聯網)

Beaded Bag 珠仔手袋(互聯網)

Sparkly Barrette 閃石頭夾(互聯網)

Nightgown For Day 睡衣着出街(互聯網)

Sexy Cardigan 性感短冷衫(互聯網)

The Market Bag 買餸籃(互聯網)

The Leopard Slip Skirt 豹紋半截裙 (互聯網)

The Prairie Dress 花邊娃娃裙(互聯網)