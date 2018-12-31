生活夜校：日本人不過農曆新年　原因竟是……

新的一年快將來臨，全球不少地方都慶祝新年。在華人地區，一般會過兩次新年，就是新曆和舊曆，而整個東亞受漢文化影響的地區，一般都會過農曆的傳統節日，也包括農曆新年。但唯獨是日本，卻只慶祝新曆新年，這不是很奇怪嗎？



其實日本以前也使用中國的曆法，一直到1685年，才自行編製曆法，但仍然承襲自中國曆法，基本上年月的計算方法並沒有改變。但到了明治維新時間，日本政府卻非常決絕地棄用舊曆，改行新曆，1872年11月9日，日本政府發布「改曆昭書」，即將到來的舊曆十二月三日，定為明治六年1月1日，而有趣的是，各節日祭典的月日依舊，只是由舊曆換成新曆日期而已。



改曆之時已是年尾，只剩下20多天就要過新年，不但民眾措手不及，商人亦蒙受極大損失，特別是傳統節日都提前接近一個月，社會一片混亂，雖然日本人最後還是適應下來了。



究竟為甚麼日本要急於改行新曆呢？官方說法是舊曆不準確，但其實另有內情，話說此時的明治政府開支極大，國庫空虛，由於明治維新時將官吏的薪俸從「年俸」改為「月俸」，而1873年農曆又有閏六月，那麼政府這年便要出13個月糧了！於是有人提議改行新曆，那麼每一年都是12個月，就不會出現某一年要出13個月糧的情況了！



1873年日本廢除農曆改行公曆被稱為「明治改曆」，也是日本歷史上最後一次改曆。為了讓國民逐漸接受，最初的日曆仍新舊曆並存，就像我們現時的日曆那樣，一直到1909年舊曆才被完全廢棄。