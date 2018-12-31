【決性11點】睇到佢嗰度　真係冇Friend做

男女之間究竟有冇純粹嘅友情存在？有人話有，有人就話冇，而後者嘅理由就係能夠係朋友，只因愛情嘅感覺仲未嚟到，而呢位女網民面對嘅就係呢個問題。據呢位女網民稱有個識咗十幾年嘅男性好友，直到最近一次幾個人一齊旅行，發覺自己對對方嘅感覺唔同咗。佢話：「當晚喺日本嘅溫泉旅館度住，然後大家一齊去浸男女共浴嘅溫泉，雖然我哋有着旅館件浴衣，但喺一個咁啱嘅角度下，我睇到佢嘅私處，個心竟然急跳起嚟，嗰晚我竟然邊諗住佢嗰度，邊喺房內自娛起嚟，自此我對佢嘅感覺就唔同咗，我知道我鍾意咗佢。不過我又唔想同佢拍拖，點算好呢？利申：以前我都見過佢嗰度，嗰時我冇乜感覺囉。」



網友神回應：



張飛打對台：你呢啲唔係愛，而係想同佢做咋。諗清楚啲，你點解會諗住佢嚟自我安慰呢？咪就係因為你想同佢熱親啫，如果你鍾意佢嘅話，就唔會見到人哋嗰度至嚟起心啦。



推動Friendzone：我覺得呢個唔係乜嘢問題，因為我都試過同個勁Friend男性朋友拍拖，雖然我哋最後分開咗，但至今仍然係好友嚟，問題只在於你同佢嘅性格同埋處事方式。



戀台奇製：拖都冇拍，諗咁多做乜呀？如果你真係知道自己鍾意咗佢，咪睇吓佢對你嘅感覺係點至算。拍拖嘅嘢係你情我願，唔係話你鍾意對方，佢就一定會鍾意你。



買層樓畀個仔：見到支兵器就即刻慾火嚟，我好想知道佢嗰度有乜咁特別，竟然令你突然咁有性趣。講返你個問題，拍拖咪拍拖囉，拍唔成又唔一定會面阻阻嘅，最重要係咪講畀你啲Friend知，佢哋實周圍唱。