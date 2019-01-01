我願能一生永遠陪伴你---2019年估歌仔

新年快樂，Happy New Year!如此這般來到2019年，新的一年新開始，在2019年的第一天，我們估一首非常正能量的歌，為各位打氣，本尊相信這首歌已到達無人不識的境界，就是李克勤的《紅日》，Ah Ha Ah Ha Ha Ah Ha Ha Ah Ha Ah Ha~~



《紅日》是克勤於寶麗金唱片公司最後一張專輯內的歌曲，當時克勤過檔在即，唱片公司不打算大力宣傳可說合情合理，不過好歌卻自有其走紅的途徑，由於此歌是克勤有份演出的電視劇《他來自天堂》的主題曲，加上歌曲趕上卡拉OK熱潮，而《紅日》KTV的女主角是仍未入行的楊采妮，純天然美女真是隔住個芒都見暈，正所謂靚女加靚歌，加上歌詞正面勵志，大部分場合都可以一班人大合唱，讓這首歌自行於坊間流行起來，改編自日本大事Man Brothers Band《最重要的事》的《紅日》，填詞的正正是克勤本人，想說說克勤自入行以來，一直也有參與填詞的工作，大部分當然是自己歌曲，其第一首填詞作品正是他於1987年推出的首張EP《命運符號》的同名主打歌曲，而且作曲也是克勤自己，之後的《大會堂演奏廳》、《深深深》、《禮拜六冇節目》、《高妹》、《左鄰右里》、《球迷奇遇記》都各具特色，而且差不多首首都是主打歌，實在也是一位厲害的創作人，而《你是我的太陽》更是克勤追求太太盧淑儀時特地寫的歌，可見識字的重要性。除了寫給自己唱，克勤當然也有為別的歌手填詞，其中最難忘必然是周慧敏的《最愛》，《可知我想他》以及劉小慧的《望星星》。克勤曾透露，自己其實也想多為別的歌手寫歌，但因為工作忙碌，萬一遲了「交功課」就非常不好意思，所以還是寫給自己保險一些。



今天是1月1日，祝願各位每天如紅日高照，事事順利走過2019年！



《紅日》

作曲：立川俊之

作詞：李克勤

主唱：李克勤



命運就算顛沛流離 命運就算曲折離奇

命運就算恐嚇着你做人沒趣味

別流淚 心酸 更不應捨棄

我願能 一生永遠陪伴你



一生之中兜兜轉轉 那會看清楚

徬徨時我也試過獨坐一角像是沒協助

在某年 那幼小的我

跌倒過幾多幾多落淚在雨夜滂沱



一生之中彎彎曲曲我也要走過

從何時有你有你伴我給我熱烈地拍和

像紅日之火 燃點真的我

結伴行 千山也定能踏過



讓晚風 輕輕吹過

伴送着清幽花香像是在祝福你我

讓晚星 輕輕閃過

閃出你每個希冀如浪花 快要沾濕我



命運就算顛沛流離 命運就算曲折離奇

命運就算恐嚇着你做人沒趣味

別流淚 心酸 更不應捨棄

我願能 一生永遠陪伴你



一生之中兜兜轉轉 那會看清楚

徬徨時我也試過獨坐一角像是沒協助

在某年 那幼小的我

跌倒過幾多幾多落淚在雨夜滂沱

一生之中彎彎曲曲我也要走過

從何時有你有你伴我給我熱烈地拍和

像紅日之火 燃點真的我

結伴行 千山也定能踏過



讓晚風 輕輕吹過

伴送着清幽花香像是在祝福你我

讓晚星 輕輕閃過

閃出你每個希冀如浪花 快要沾濕我



命運就算顛沛流離 命運就算曲折離奇

命運就算恐嚇着你做人沒趣味

別流淚 心酸 更不應捨棄

我願能 一生永遠陪伴你



命運就算顛沛流離 命運就算曲折離奇

命運就算恐嚇着你做人沒趣味

別流淚 心酸 更不應捨棄

我願能 一生永遠陪伴你





聽歌時間：http://bit.ly/2EQaIFp

