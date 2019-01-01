贏在起跑線！2019年5個不可錯過的時尚重點

踏入2019年，又是時裝精着手為新一年流行穿搭作準備的時候，雖然近日寒冷天氣持續，但相信大家都急不及待入手全新時尚單品。想贏在起跑線，入手前當然要先留意各時尚網站的流行趨勢預測，根據2019春夏T台總結了以下5個時尚重點是大家不可錯過的，分別是西裝短褲套裝、紮染、獨特小手挽袋、動物圖紋和中性色，跟住入手肯定冇甩轆。



1.西裝短褲套裝：西裝套裝就成為了時裝精今個秋冬必備造型，這股套裝風氣更會延續至2019春夏，但長褲將會變成短褲，露腿的清爽造型，自然更迎合春夏氣候，職場女性不可錯過這新風格。



2.獨特小手挽袋：小手袋熱潮強勢持續，春夏T台各時尚品牌以外型獨特且充滿結構性的小手袋來搭配造型，是女生們用來搶FO必備的武器。



3.動物紋：動物紋在2019年再次成為大勢，無論是豹紋、蛇紋和虎紋都成為一眾設計師爭相採用的圖案，服飾以外，大家更可以從手袋和鞋履入手。



4.紮染：紮染一向都跟民族風和Hippie扯上關係，至於今季的紮染趨勢，絕對是迎着Hippie風而來，亮麗佻脫的色彩，給人年輕又有活力的感覺。



5.中性色：雖然色彩權威Pantone選了珊瑚色為2019年度顏色，但在剛踏入春季時分，看起來清新舒服的中性色總是最受時尚人喜愛的色系，由奶油、卡其到棕色，容易Carry又易襯，絕對冇得輸。