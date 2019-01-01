IB攻略：IB考試解構

IBDP距離正式開考還有4個月，有啲想要走捷徑嘅家長，會問我哋會唔會唔喺香港考IB會容易啲？因為普遍嚟講，香港畀人嘅感覺就係競爭好大，有得走就好走啦嘅感覺。估唔到呢個風氣都傳入咗部分國際學校。如果讀者係有呢個疑問，今次筆者呢篇可以幫到你了解更加多關於IB考試評核準則嘅標準。



【IB如何保持評分？】

IB係全世界少數容許考生來自世界各地，但係評分準則不變嘅考試制度。但係全世界咁多考生，IB究竟點樣評分，先可以保持水平一樣呢？當然，如果你講緊改IB數學卷，唔會有任何難度，因為大家都係對數字，最難嘅往往係寫作問題。



例如，英文要你根據Audience，Text， Purposes，Features去評論一篇文章嘅時候，同學點樣寫先可以畀7分？會唔會有個A考官覺得呢篇幾好就畀7分，另一個嚴格嘅B考官，唔好彩嘅學生就可能只攞到6分。其實，IB成個評核過程相當嚴謹。為咗確保評分標準統一，IB會畀考官做五份同一科目嘅操練卷，確保考官熟悉點樣評分，而操練卷全部都已經由資深嘅考官打分並且寫上評語，供新進嘅考官參考。考官完成操練卷後，IB會要求佢哋再做五份測試卷，測試卷即係考官需要改卷，但係今次冇資深考官評分從旁協助，如果最後打分都達標，就可改真正試卷。如果唔合格呢？IB評分組長會畀考官改善意見後，考官須多改五份測試卷，一直改到達標先可以正式幫學生閱改，過程非常嚴謹。所以，家長喺美國考IB，同喺香港考，其實分別不大。



【IB每年有3份卷】

由於IB全世界有考試，美國、英國同香港有時差，如果某啲時區嘅學生，考完咪可以串通另一個時區嘅學生？例如香港考完，同美國學生講。由於香港同美國相差12小時，IB特登出另一份時區（timezone）嘅卷，所以你會見到IB考試卷後嘅編碼，總係有TZ1，TZ2，意思即係Timezone 時區1，時區2。TZ1 就係畀美國嘅學生，而TZ2就係畀亞洲嘅學生，包括香港，防止大家串通。順帶一提，IB澳洲大考係11月，仲有一個時區就係TZ 0，學生見到呢份卷，即係專屬澳洲嘅試卷。但係唔好覺得，我係香港考生，就唔做澳洲，美國時區嘅考試卷，因為佢哋有極大嘅參考價值。你諗吓，如果出亞洲卷嘅考官，佢點都唔可以攞返舊時TZ2嘅卷照抄，反而佢會睇TZ0，TZ1其他考官出嘅題目作為參考。筆者教育中心，之前就見到好幾份近年嘅IB考試題目，係攞咗舊時04，07年嘅試題照抄。所以同學溫咗呢啲題目，袋定有備無患。



【IB限制年齡】

IB唔似DSE、A level ，你鍾意幾時考都得，30歲走去考都可以。但係IB限制咗學生報考嘅年齡，最大個都係19歲左右，而且一定要經過學校考，無得自行報考。其中一個好大嘅原因，可能係保持IB考試嘅認受性，公平性同標準性。如果一個讀咗30年書，畢生準備IB考試，佢好有可能考得好過晒IB考生，但係其他IBDP嘅考生，只係得最後兩年讀書。所以，如果全部超齡嘅學生去報考IB，可能令IB嘅評分準則產生不公平嘅現象，所以IB學生如果考得唔好，係無翻身嘅機會。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣