三界五行：雙魚座2019　水星逆行　努力克服困難

雙魚座受海王星逆行和水星逆行影響，2019年的運勢較為波動，畢竟雙魚座是水象星座，與海王星和水星關係較其他星座密切。幸然金星大部分時間都照耀與你事業和財富有關的宮位，事在人為，克服阻力，仍然有所成就。



事業的最大阻力源於你自己，「勝不驕，敗不餒」是最佳座右銘，得意時，須放下身段，低調做人，失意時，要抬起頭，高調做事。1及2月有個好開始，要發奮圖強，爭取表現，3與4月初見成績，5月漸入佳境，切忌意氣風發，否則對上功高蓋主，對下招來妒忌，在本來運氣很好的5至8這四個月份，小人從中作梗，成績大打折扣，但只要取得人和，好運會一直延續至年底。



財運反覆，1至4月不妨豪爽消費，犒賞自己辛勤勞動，也可視為對自己事業和健康的投資。5及6月的家庭有較多額外開支，自己日常花費能省就省。9至12月收入顯著增加，是儲蓄還是消費？悉隨尊便。



愛情運平平，因處於被動位置，所以不要期望能夠操控對方，能做到彼此尊重，互相分享，已經可喜可賀。容易與同事、朋友、另一半爭拗，應該發揮水象星座的智慧，柔情似水，以柔制剛，退讓再退讓，退無可退也不要還擊，百忍成金。健康運不錯，很少病痛，但大前提是，每天都要忘記不愉快事情，保持心境開朗，食好睡好，自然身體好。



方向宇