愉假親征：馬爾代夫玻璃工房　挑戰難度

遊馬爾代夫，想感受環保玩樂的話，也可前往Soneva集團旗下坐落於巴阿環礁（Baa Atoll）Kunfunadhoo島的Soneva Fushi(收費：房租每晚US$1,149，約HK$8,962起，水上飛機、用餐及活動需另外收費)。該度假村設有玻璃工作室，請來外國玻璃藝術家以回收的玻璃產品作為原材料製作玻璃藝術品。我們先用棒從高達1,300℃的熔爐取出一小部分被燒得呈橙黃色的玻璃，沾上從德國和新西蘭運來的顏色染料，再放入1,150℃的熔爐加熱，然後慢慢地一邊轉動一邊弄出形狀，過程要面對難耐的高溫，而且高溫熔解狀態的玻璃不好控制，難度十分高，但見到製成品的一刻當堂滿足感爆棚！如果與小朋友同行，可以帶他們到兒童玩樂中心，那兒有聽故事、看電影、玩遊戲、泳池與滑水梯等玩樂節目，且有專人陪同，家長們可以安心讓子女在中心玩樂，自己就享受各式娛樂，大家都有自己的快樂時刻！



Soneva Fushi

地址：Kunfunadhoo Island, Baa Atoll, Maldives

網址：https://www.soneva.com/soneva-fushi/