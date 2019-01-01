大健事：濕疹媽媽　分享湊濕疹B心得

作為新手父母，要應付小生命，已經極具挑戰，更何況是照顧濕疹寶寶呢？



Echo女兒出生十多天，便患上濕疹，對於當時新手媽媽的她來說，絕對是一個很大的挑戰。轉眼間，女兒已5歲，濕疹雖未算完全斷尾，但總算可控制到。Echo說：「小朋友的濕疹主要是皮膚的護理，我一般不會選擇含有化學成分的護膚品。反之主要選用一些優質天然初榨的油，用來滋潤身體。如果有需要清潔的話，我也會用上一些可依賴的手工梘。」



【濕疹爆發誘因】

經過這幾年的觀察，她發現除了天氣外，食物對女兒亦造成很大的影響。「例如我觀察到，當她進食較多白糖，或者很多添加劑的食品之後，濕疹就會爆發。我上網搜集相關資料，亦睇過不少書，提到這類人工食品可增加身體發炎的機會，所以食物方面，我會較注重，所有進食的食物均出自我雙手。」



坊間五花八門的食物，有時可能是爆發濕疹的誘因，不知濕疹媽媽Echo有何心得分享？「很多人覺得不吃零食，不吃包裝食物，是無可能的事。但在我的角度上，我覺得食物是用來滋養我們的身體，尤其是小朋友。他們需要一些好的食物，才可健康成長，其抵抗力、免疫能力，才可變強。所以我會選擇一些高質素的天然食材，讓她的身體愈來愈好。因為我本身很喜歡煮食，便思考不同的方法，烹調一些美味的零食。無論賣相、味道等，都不會遜色於市面的包裝零食。食物亦要有很多變化，以免生悶。當食物夠多元化，小朋友自然亦不會要求選擇外面的食物。」



最近很多人會開Party，今次Echo示範的兩款小食，均適合濕疹小朋友。



【黃薑薯仔餅】

特點：黃薑粉是一種很好的消炎植物，將之加入薯仔粒一同煎熟，又香口又好味。而且用薯仔做食材，以及落了咖喱粉，可蓋過黃薑粉不太好的味道，小朋友亦可開心的進食對其健康有益的食物。



材料：

薯仔 200克

紅蘿蔔 1/3條

粟米 1/3條

蕃薯粉 2tbsp



調味：

咖喱粉 1/2tsp

黃薑粉 1/2tsp

鹽 少許



做法：

1.薯仔去皮蒸熟。

2.紅蘿蔔剝絲，粟米切碎，加少許鹽腌10分鐘，再用手榨乾水分。

3.薯仔壓成薯蓉，加入所有材料和調味。拌勻後，做成一塊塊薯餅的形狀。

4.最後以慢火煎成金黃色。



【綠茶布甸】

特點：很多濕疹的小朋友不可飲牛奶，亦對大豆敏感，這個綠茶布甸採用腰果製成腰果奶，然後再加綠茶粉做成布甸，相對較適合濕疹孩子。



材料：

布甸身﹕

水 300毫升

腰果 100克

龍舌蘭糖漿 2tbsp

綠茶粉 1-2tsp

寒天粉 2毫升



布甸頂﹕

水 150毫升

腰果 50克

龍舌蘭糖漿 1tbsp

寒天粉 1毫升

紅豆蓉 適量



做法：

布甸身：

1.腰果先用水浸3小時以上，隔去水分後加300毫升水，用攪拌機打成腰果奶。

2.再加入龍舌蘭糖漿和抹茶粉打匀。

3.寒天粉加入50毫升水中攪勻，再以小火煮滾後，加入腰果奶。

4.倒進玻璃瓶雪2小時至凝固，備用。



布甸頂：

1.腰果先用水浸3小時以上，隔去水分後加150毫升水，用攪拌機打成腰果奶。

2.加入龍舌蘭糖漿和寒天粉，以慢火煮滾。

3.倒入已凝固的抹茶布甸，再放入雪櫃兩小時。

4.凝固後在面上放上紅豆蓉，便大功告成。