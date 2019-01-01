日式照燒雞醃肉貼士大公開

2019年01月01日 17:30
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    學識日式醃雞肉的方法，並掌握到煎照燒雞扒的技巧，便可以演化出多款美食。（互聯網）

    醃雞肉都要人教？中式醃肉方法應該難不到你，但IG@mamatastv就示範了日式的做法，而且還一口氣教大家煮照燒雞及兩款日式炒飯，一段短片學到幾種貼士，夠划算吧！
    https://bit.ly/2LLHitG

    【日式醃肉法】
    材料：
    雞扒 2塊
    沙糖 2湯匙
    清酒、味醂、醬油 各30毫升

    做法：
    1. 將雞扒平放入密實袋。
    2. 倒入糖、清酒、味醂、醬油，封好密實袋輕輕搓勻。
    3. 平放並分開兩塊雞扒，對摺然後放入冰箱。

    【照燒雞】
    做法：從冰箱取出雞扒解凍，煮5分鐘後反轉再煎3分鐘即成。

    【粟米照燒雞炒飯】

    材料：
    照燒雞扒 1/2塊
    麻油　1湯匙
    粟米 50克
    生菜 2塊
    醬油 2湯匙
    白飯 1碗

    做法：
    1. 將雞扒切成1厘米左右的肉粒。
    2. 用麻油煎香，然後加白飯同炒。
    3. 再加粟米、生菜及醬油拌勻即可上碟。

    【磨菇照燒雞炒飯】

    材料：
    照燒雞扒 1/2塊
    本菇 1/2包
    蘑菇 5件
    照燒雞醬、牛油 各1湯匙
    紅辣椒粉 1/4湯匙
    生菜 適量

    做法：
    1. 將雞扒切成1厘米左右的肉粒。
    2. 煎熟後加本菇及蘑菇。
    3. 加照燒雞醬、牛油、紅辣椒粉調味。
    4. 用生菜墊底即可上碟。