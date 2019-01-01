日式照燒雞醃肉貼士大公開
2019年01月01日 17:30
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學識日式醃雞肉的方法，並掌握到煎照燒雞扒的技巧，便可以演化出多款美食。（互聯網）
醃雞肉都要人教？中式醃肉方法應該難不到你，但IG@mamatastv就示範了日式的做法，而且還一口氣教大家煮照燒雞及兩款日式炒飯，一段短片學到幾種貼士，夠划算吧！
https://bit.ly/2LLHitG
【日式醃肉法】
材料：
雞扒 2塊
沙糖 2湯匙
清酒、味醂、醬油 各30毫升
做法：
1. 將雞扒平放入密實袋。
2. 倒入糖、清酒、味醂、醬油，封好密實袋輕輕搓勻。
3. 平放並分開兩塊雞扒，對摺然後放入冰箱。
【照燒雞】
做法：從冰箱取出雞扒解凍，煮5分鐘後反轉再煎3分鐘即成。
【粟米照燒雞炒飯】
材料：
照燒雞扒 1/2塊
麻油 1湯匙
粟米 50克
生菜 2塊
醬油 2湯匙
白飯 1碗
做法：
1. 將雞扒切成1厘米左右的肉粒。
2. 用麻油煎香，然後加白飯同炒。
3. 再加粟米、生菜及醬油拌勻即可上碟。
【磨菇照燒雞炒飯】
材料：
照燒雞扒 1/2塊
本菇 1/2包
蘑菇 5件
照燒雞醬、牛油 各1湯匙
紅辣椒粉 1/4湯匙
生菜 適量
做法：
1. 將雞扒切成1厘米左右的肉粒。
2. 煎熟後加本菇及蘑菇。
3. 加照燒雞醬、牛油、紅辣椒粉調味。
4. 用生菜墊底即可上碟。