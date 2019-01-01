日式照燒雞醃肉貼士大公開

醃雞肉都要人教？中式醃肉方法應該難不到你，但IG@mamatastv就示範了日式的做法，而且還一口氣教大家煮照燒雞及兩款日式炒飯，一段短片學到幾種貼士，夠划算吧！

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【日式醃肉法】

材料：

雞扒 2塊

沙糖 2湯匙

清酒、味醂、醬油 各30毫升



做法：

1. 將雞扒平放入密實袋。

2. 倒入糖、清酒、味醂、醬油，封好密實袋輕輕搓勻。

3. 平放並分開兩塊雞扒，對摺然後放入冰箱。



【照燒雞】

做法：從冰箱取出雞扒解凍，煮5分鐘後反轉再煎3分鐘即成。



【粟米照燒雞炒飯】



材料：

照燒雞扒 1/2塊

麻油 1湯匙

粟米 50克

生菜 2塊

醬油 2湯匙

白飯 1碗



做法：

1. 將雞扒切成1厘米左右的肉粒。

2. 用麻油煎香，然後加白飯同炒。

3. 再加粟米、生菜及醬油拌勻即可上碟。



【磨菇照燒雞炒飯】



材料：

照燒雞扒 1/2塊

本菇 1/2包

蘑菇 5件

照燒雞醬、牛油 各1湯匙

紅辣椒粉 1/4湯匙

生菜 適量



做法：

1. 將雞扒切成1厘米左右的肉粒。

2. 煎熟後加本菇及蘑菇。

3. 加照燒雞醬、牛油、紅辣椒粉調味。

4. 用生菜墊底即可上碟。