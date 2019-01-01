Hii智能滑鼠　即時語音翻譯

電腦滑鼠的功能大同小異，較特別的款色或會加入多個功能鍵。網店Design Chicken最近就引入品牌Hii的AI智能滑鼠，採用2.4GHz無線技術，對應Windows 7以上作業系統。滑鼠特別之處在於支援語音功能，內置獨立音頻處理晶片及咪高峰，用家只要於電腦安裝專屬程式即可使用。



滑鼠滾輪下方設有語音輸入及語音搜索兩個按鍵，按實語音輸入鍵後，用家一邊講話，系統就會隨時將語音變成文字，完全毋須使用鍵盤，回覆電郵、即時通訊軟件都超方便！官方表示每分鐘可以輸出400字，比打字輸入快5倍。至於語音搜索功能，用家講出關鍵字後，系統就會即時透過瀏覽器及搜尋引擎搜尋；用家亦可於程式內自訂指令詞，並選擇資料夾、文件或網站的執行路徑。



滑鼠左側另設有翻譯鍵及確定鍵，用家需要事先選擇輸入及翻譯的語言，舉例輸入語言為粵語，而翻譯語言為英文，按翻譯鍵以粵語說話後，系統就會進行翻譯並以英文輸出。



值得一提是，滑鼠可以識別的語言多達28種，包括粵語、英文、日文、韓文、法文、德文、泰文、西班牙文等，兼容性極高。電量方面，滑鼠採用充電池，滿電後可以待機15天，頂部設有microUSB插口充電。