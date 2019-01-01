佐賀市　830尊惠比須保平安

踏入新一年，出外旅遊都不忘去祈福！來到日本，入鄉隨俗當然要拜一拜當地人自古便信奉的七福神，7位神仙各有不同的恩惠，當中的惠比須神據聞可保祐家宅平安及生意興隆，而九州佐賀縣的佐賀市便有全日本最多，逾820尊惠比須的神像遍布大街小巷，更特設了觀光地圖讓大家去尋找造型獨特、或甚為靈驗的惠比須像，無論是來祈福定開眼界，都滿載而歸啦！



遍布街道 造型多多

日本一般地區，惠比須像都是安放於神社之內，而佐賀市卻零舍不同，無論是街道及屋前都會發現神像蹤影，絕對是獨特的風景。當地惠比須像如此興盛說法眾多，其一是昔日佐賀的大老爺從兵庫縣西宮神社請來了惠比須神，並安放於北川副的神社之內，便開始在居民間流行起來。另外，該市南部將惠比須稱為海之神，為祈求魚獲豐富及避免海難，因此建了好多的神像。建議大家先到吳服元町的開運佐賀惠比須站，於站內可索取附有88個惠比須像地圖及資料的《惠比須Guide Book》，加上有相關的集章及打卡活動，讓人樂在其中。

惠比須石像基本都是左手拿魚竿，右手拿大鯛魚的造型，但每個神像卻有自身的特色，最巨大又矚目的是供奉於松原惠比須社的神像，翩翩起舞的甫士令人看得會心微笑！其餘著名的神像主要散落在唐人町和吳服元町，而且每一尊都有編號及命名，例如電柱影惠比須、四寶珠惠比須及帥氣惠比須等。愛旅行的話，位於佐賀JR火車站，往佐世保方向月台上的旅立惠比須更是不可錯過！



注意！參拜要仰望！

參拜時，大家要蹲低一點，採用仰望角度，雙手合十祈求，並摸摸祂胸前或烏帽子呈栗子狀的寶珠，便算大功告成。



開運佐賀惠比須站

地址：佐賀市吳服元町77-39

開放時間：10:00am~5:00pm（逢周一休息）

網址：www.saga-ebisu.com