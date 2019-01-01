首個機械設計高級水晶製品　全球限量99件

晶瑩剔透的水晶，不但擁有令人眼前一亮的魅力，作為擺設更能帶出一份貴氣！由Jean Daum於1878年創立的法國高級水晶品牌Daum，最近登陸集雅廊，帶來多款全球限量、100%純人手製作的水晶工藝品，當中又以一款名為「Daumot 163」的電動藍色機械人最搶鏡，全球限量99件，價值超過12萬港元！



「Daumot 163」是第一個機械設計的水晶製品，由法國當代藝術的代表人物Kriki設計，頭部是Fuzz，並配以純金色滑動配件，巧妙地將藝術、工藝與機械人的工業世界聯繫起來。



喜歡熊啤啤的朋友，則不要錯過「Doudours」，設計者Serge Mansau是haute couture系列香水的製作總監，每一款Doudour都經師傳精心打造，外觀逼真，它亦是愛情、友誼和幸福的象徵，並備有琥珀色和白色兩種選擇，分別代表男性和女性。另外，Floral Collection是Daum的標誌性系列，以大自然為題材，受新藝術運動風格影響，系列有超過40種漸變顏色的精美器具，稱得上是花瓶設計中的一個里程碑。