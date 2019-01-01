唔係IQ題：究竟飲管出現咗幾耐？

近期有快餐店「走飲管」搞到怨聲載道，令飲管再次成為焦點，不過大家又知唔知，飲管出現咗幾耐呢？



答案係：大約係公元前3,000年左右！要數最早出現嘅飲管，可追塑到7,000多年前於美索不達米亞古墓壁畫中顯示古代貴族用長條形物體吸啜飲料，及後更挖掘出一支超過1米長嘅飲管物，管身由17個金色枝節及1個銀色啜飲器組成，還鑲有藍色寶石，非常華麗，歷史學家更認為這可能是最早出現嘅飲管。



飲管，英文稱Straw，直譯除解作飲管外，亦有稻草或麥稈之意，而最早稱之為飲管黑麥飲管（Rye Straw)亦是直接將麥稈用作吸管吸啜飲料，及後有位美國人Marvin Stone，覺得黑麥易碎、易溶又影響飲品味道，於是發現了紙飲管，並大量生產。紙製飲管雖然唔影響飲品味道，但同樣易溶，甚至分解在飲料之中。去到60年代，興起塑膠技術，膠飲管亦應運而生，而問題亦隨之而來，成為海洋十大垃圾之一，毒害海洋生物，且為海洋生物帶來極大危險，如早年在網上瘋傳嘅一段由研究人員幫海龜拔出膠飲管嘅片段，海龜痛苦難耐震撼無數人，亦觸發出「走塑」嘅重大議題，不少環保組織團體相繼推出環保材質製作嘅飲管，好似不銹鋼、玻璃、竹等，不少更設計簡約精美，以滿足追求生活質素及環保需求。



不銹鋼飲管

近年大熱款式，輕身且方便攜帶，又不易折斷，宜飲用暖及冷飲，熱飲就隨時燙嘴，且由於色澤深及不透明，難以看清管內有幾乾淨或幾污糟。



玻璃飲管

通透而平滑，由於呈透明狀，很易見到污迹亦清潔，但重量較不銹鋼飲管還要重，亦容易因猛力撞擊或強烈溫差而破裂。



竹製飲管

用料最天然，較木更容易分解，但保養卻是3者中最麻煩，事關竹容易受潮發霉，可幸係只要定時將竹飲館放到加有醋的水中加熱，便能消毒及防霉。



之不過，無論係用咩材質嘅飲管，都有機會製造垃圾，治標不治本，能徹底解決環保問題，就係唔用飲管嘞！