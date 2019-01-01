【決性11點】完璧也懷珠？真係有可能！

Q：本人於台灣留學幾年，現有緊急事情請教。我有一位台灣女朋友相戀兩年，她是處女，在親熱時我們會愛撫和在她肚子上射精，只是在一個半月前的某次，我因極為亢奮而將龜頭朝向陰道口擠壓，女朋友太害怕而大叫，我就刺激得發射了。她已立即去清洗，可是至今經期都沒來，女朋友自行驗孕顯示是雙線，便擔憂得告訴了家人，長輩建議我們趕快結婚，連身邊好友都叫我安心去當個「台灣駙馬」、「新手爸爸」。可是我和女朋友都只是二十多歲的大學生，我怎向父母家人交代？那次根本沒有正式插入，有處女膜擋着也會懷孕的嗎？現可以服用事後丸作補救嗎？



不知所措的男生



A：月經遲來後，已可進行驗孕，驗孕結果顯示雙線，其實代表是懷孕了。而事後丸僅能作緊急避孕之用，需於性行為後指定的三數天內服用，月經過期後才服用已無效，尤其於疑似懷孕後更千萬別要服用以免影響胎兒發展。若想獲更準確的驗孕結果則必需到診所驗孕。



處女膜可作避孕屏障乃是誤解，「完璧懷珠」雖然罕見但並非不可能。處女膜是位於陰道較前端和環繞陰道的一層薄膜組織，厚度大約是1至2毫米，處女膜絕非密封，它的中間有處女膜小孔，其直徑大約為1至1.5厘米，功能是供月經和性分泌物通過和排出體外。處女膜小孔是開放式的，就算陰莖沒深入陰道和損壞處女膜，只是對正陰道內射精，大量精液可穿越處女膜小孔進入陰道深處並直達子宮和輸卵管位置，若恰巧遇上排卵日，精子和卵子結合為受精卵即很大機會意外懷孕。



女方家長開明地期待你們談婚論嫁，在此之前，建議你先陪同女朋友去求診，作更高準確度的驗孕檢查和經由醫生評估。若確實米已成炊，應和女朋友盡快作重要決定。



李偉儀