三界五行：臘月食臘味　家肥屋潤

時間過得真快，再過幾天就是農曆十二月，又稱為臘月，古人用「臘鼓頻催，新歲將至」，教人珍惜光陰。農曆十二月是送舊迎新的祭祀月份，是華夏文明的開始，夏朝稱為「嘉平」，殷朝稱為「清祀」，周朝稱為「大獵」，漢朝改稱為「臘月」，並一直沿用至今。



農曆十二月是一年之中最寒冷的月份，小寒、大寒都在其中，在嚴寒期間，先民為了延續生命，必須多吃高能量食物，營養豐富的肉類是首選。打獵獲取食物是最佳方法，而且可以通過騎、射、跑步去鍛煉身體。講究禮儀的周文王、周武王把這個月份稱為大臘。人類的初心是敬畏天地，孝敬先人，打獵的獵物，首先是用來祭祀天地、祖宗，然後供養父母，最後才是自己食用。臘月就是獵取野味祭祀的月份。



到了漢朝，人類文明又有一大進步，學懂倣效動物，在寒冷天氣，通過風乾方法，把獵取得來的肉食儲藏在大自然，弱小動物，例如雀鳥、鼠類，都把獵物藏在自己的巢穴，避免猛獸掠奪。而老虎、獅子、豹這些猛獸，都會把獵物掛在自己領地的樹枝上風乾，於是，由獵轉化為臘，獵月轉變為臘月，這就是臘月的緣起。



今時今日，野生動物受到保護，人類打獵的機會少之又少。但寒冬臘味仍然是傳統美食。送舊迎新的祭祀，臘味蒸慈菇，是祈求發財添丁的祝福。臘味代表家肥屋潤，慈菇是添男丁的盼望。



方向宇