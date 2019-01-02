2019時裝界　新人事新氣象

踏入2019，時裝界換來一片新氣象，多個時裝品牌不約而同換上新設計師，並於2019年推出處男作。今日就同大家檢閱2019年春夏季的新人事新系列，不少新系列都即將推出上架，各位潮人想快人一步搶先着新系列就要溫溫書。



CÉLINE - Hedi Slimane

可以話是眾多新掌舵人中最具爭議性的一位，事關Hedi入主品牌後完全將前人Phoebe Philo那套簡約現代風抹走，換來就是其自家最拿手的深沉Rock味同窄身設計，不少人更取笑說分不到究竟是他之前的舊Saint Laurent系列還是新CÉLINE。如是以前CÉLINE忠粉的話，老實說新的服裝系列真的不是那杯茶，不過部分手袋系列還不錯，大家可以考慮入手。



Dior Homme - Kim Jones

成功以LV男裝系列把事業推上另一層次的Kim Jones過檔Dior Homme之後氣勢繼續強勁，先是首個系列邀請Kaws聯乘，還有大班名人明星就已經夠晒話題性。至於其系列就成功將品牌的Haute Couture精髓融入現代元素和他拿手的Street Fashion風格，設計帶點法式浪漫和清新設計，難怪獲得一致好評。



Louis Vuitton - Virgil Abloh

同Kim Jones的Dior Homme相比，Virgil的LV處男作即時高下立見被比下去，設計融入他招牌式的Street Fashion同運動風格，不過無論是服裝以至是品牌最重要的手袋，老實說看頭不大，沒太大特色。不過一班Off-White信徒，可能都會添添香油支持一下教主。



Burberry - Riccardo Tisci

Riccardo入主Burberry後即時動作多多，首先廣邀潮人力撐他全新設計的B Series Logo設計，繼而邀請Vivienne Westwood推出聯乘系列。已搶先發售的春夏系列他竟然放下了著名的暗黑同Gothic式設計，而是將品牌到英倫傳統不斷重新演繹，乾濕褸和Beige Colour不在話下，還有春夏的粉色針織及半截裙，以及英倫的Punk文化等，男裝則有軍服同運動元素，包羅萬有，為品牌注入新活力。



Berluti - Kris van Assche

集團品牌執位下Kris van Assche被調派到Berluti，取代甚受時裝人愛戴的Haider Ackermann。雖然他的首個系列要在今個月的巴黎男裝Fashion Week才正式登場，但他已率先為品牌設計SS 2019 Capsule系列。此Capsule系列已現時最流行的運動風格，將品牌經典皮鞋重新演繹，服裝多是運動服同Biker Jacket等這類必殺的服飾，加埋以前品牌不常用的大大個Logo，整體感覺更年輕，Commercial不過勝在穩陣。