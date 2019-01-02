1月份街坊戲院　免費睇片

近年微電影文化愈來愈普遍，製作人以短短數十分鐘的鏡頭，便能呈現出一個完整的故事，它們的題材和拍攝風格都偏向大贍創新，而且內容精簡，分分鐘仲好睇過2小時的大製作電影。唔信？大家可以擔張櫈仔，來到「鮮浪潮街坊影院」坐低睇睇。



一向致力推動本地電影創作和發展，發掘及培養具潛質的年輕電影創作人才的鮮浪潮，特別打造親民貼地的「街坊影院」，藉着社區放映，分享本港年輕電影人的優秀短片。1月份的精彩放映主題，包括︰回顧新進導演處女作的「導演初心」、為年輕人平反的「『廢青』的生存之道」、重拾集體回憶的「時代變『千』」，以及深入淺出探討生死課題的「好好畫個『。』」。 每一個主題都會有3至6部放映作品，如《非同凡響》及《樹大招風》導演歐文傑的《聖誕禮物》（2007）、藝發局藝術新秀獎（電影）得主賴恩慈的《1+1》（2010）等。



短片放映完畢，導演與不同範疇的文化工作者會現身對談，與街坊一同探索未來更多可能。其中重量級主持包括《大人》總編輯陳曉蕾、導演周冠威、土家故事館成員小田等。同場更會有彩蛋放送，大家可以率先看到由鮮浪潮本地競賽參賽導演，與海外年輕導演製作的合拍的3分鐘作品，帶你極速細看日常香港。



鮮浪潮街坊影院

放映主題︰導演初心

日期︰1月4日（五）

時間︰6:00pm-10:00pm

地點︰香港文化中心露天廣場C區



放映主題︰「廢青」的生存之道

日期︰1月12日（六）

時間︰7:30pm

地點︰Leisure Cafe



放映主題︰時代變「千」

日期︰1月13日（日）

時間︰2:30pm

地點︰電影文化中心（香港）



放映主題︰好好畫個「。」

日期︰1月20日（日）

時間︰3:30pm

地點︰TC2 cafe & workshop



節目詳情：http://bit.ly/2CJ8eqN