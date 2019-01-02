大開眼界！　釜山珍稀生物展品免費睇

韓國近年科技發展一日千里，來釜山旅行都不忘觀摩當地的科技展館，卻很易忽略了他們對自然生態的重視，在東萊區便設有韓國最大規模的海洋生物展示館釜山海洋自然史博物館。於1994年開館的它，典藏了來自超過100個國家的生物品種及標本，當中包括珍稀瀕危的、超大型的及韓國特有的，展出合共逾25,000件自然史資料，無論展品數量與珍貴度都達到國際水準。而它在2003年及2007年先後增建了第二展示館及釜山漁村民俗館，規模持續擴大，更難得它是完全免費開放，絕對抵睇。



來到該館門前，已見到巨大的恐龍、藍鯨塑像，而樓高4層的館內各有不同主題的展廳，其中第一展示館1及2層為一般的資料室及展示室，而訪客的焦點大都落在3樓及4樓，前者設有大型魚類館，從各大小鯊魚、魟魚（魔鬼魚）、到魚卵被製成魚子醬的硬骨魚鱘魚，還有淡水魚類中最大的象魚等標本都見得到；4樓則是熱帶生物研究館，內裏有活的生物展示，當中體形較大的除有鱷魚，還有世界第3大陸龜蘇卡達象龜。走過空中走廊去到第二展示館，不但見到韓國現有化石中保存最好的中生代恐龍肩骨化石，還見到居於深海、體形直長如大海蛇的皇帶魚標本，甚至有現存魚類中最大型的鯨鯊標本，真是目不暇給。要是看累了，不妨在海洋影像館看看各種海洋生物的影片，很有《魚樂無窮》的治愈感呢。



釜山海洋自然史博物館

地址：釜山市東萊區禹長春路175（溫泉洞）

開放時間：9:00am~6:00pm（逢周一休館）

網址：http://www.busan.go.kr/sea