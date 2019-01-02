我係「敢」煮：煮窩滷汁做傳家之寶

我唔係大廚，亦無上過堂學過廚，只係由細幫手入廚煮飯，可以話係由細煮到大，兼因為做嘢接觸好多大廚，偷到唔少師，唔敢話煮餸好叻，但堅鍾意煮，又乜都敢煮敢試嘅現代港女。

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合皮扭耳！

大家由聖誕到新年呢個零禮拜應該開咗唔少派對或大食會吧，小妹都係，仲要唔少朋友鍾意每人整一味做大食會，Fine，只要煮鍋滷水，無論滷雞翼、鵝掌、牛腱、豆腐、雞蛋等等，可以個個Party都唔同款，就算撞啱共同朋友都唔會話小妹無新意吧（得戚笑）！絲打們的確無話小妹煮嚟煮去都係滷水，反而更積極咁問小妹攞配方，話出年要照辦煮碗，唔使次次𢲷爆頭，又幾醒喎！



滷水，靈魂就係個滷水膽，可以循環再用，識得保存，仲可以愈煮愈陳、愈陳愈香、愈香愈美味，放眼看坊間名牌滷水名店，標榜嘅咪就係嗰一窩隨時有半世紀嘅陳年滷水膽囉！滷水膽當然唔係一朝煉成，大家可以炮製一個滷水汁先，很煩？點煩先，跑去藥材舖叫店員執一劑滷水料，離不開桂皮、八角、甘草、小茴、豆蔻、草果等，返到屋企用茶袋或湯料袋袋好放入滾水，再加入薑片、大葱、冰糖、玫瑰露（或紹興酒）、生抽及老抽煲上一個鐘左右便成。當然，如果你嫌去藥材舖都懶，大可以直接在超市買現成一樽樽嘅滷水汁都得，返到屋企至加玫瑰露、薑片、蒜頭、片糖等調味，愛惹味一點嘅仲可以放入花椒、辣椒乾添。



滷過夜肉質依然嫩滑

滷水滷煮嘅食材非常多，由雞鴨鵝到內臟均可，不過最簡單莫過如係雞翼或雞髀，想做到入味又肉嫩，最緊要係材料要完全解凍汆水浸冰水，既去雪味又能令皮收縮達至爽口無咁易爛皮嘅果效，之後係要好好掌握明火煮嘅時間，如果係炮製一啲難腍身入味如牛腱就最好先汆水去筋，放入已煲滾嘅滷水入面，滾起轉小火煮15分鐘後記得反轉再煮多15分鐘（或煮至差不多達喜好軟硬度前），蓋上蓋煮多幾分鐘後熄火，焗30分鐘，之後由得佢放涼浸過夜，食時取出切片，煮滾滷水汁浸十零廿秒至暖熱即可食用。



如果係浸雞髀，同樣係先汆水（新鮮嘅話可以直接浸煮），之後放入滾起嘅滷水汁入面，轉小火，關蓋，煮10分鐘，反轉後再煮10分鐘，熄火焗10分鐘即可；而雞翼時間則減1/3，想更入味，當然可以浸過夜。



想將這滷水變成家傳秘汁，就要做多幾個步驟，首先將所有渣滓及雜質濾走，滷水汁以膠盒（小妹愛用打孖保鮮袋）盛載，置冰格，需要時才取出煮熱，按喜好再放入配料煮滾，如是者，就可以炮製一窩自家秘方嘅陳年滷水汁喇！