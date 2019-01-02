融入街頭藝術色彩　PUMA x Bradley Theodore

好多人聽見藝術兩個字就覺得好遙不可及，但其實藝術的表達方式一樣可以好貼地，就好似紐約街頭藝術家Bradley Theodore，最擅長就係將大家熟悉的面孔包括：Kate Moss、Anna Wintour及Karl Lagerfeld變成一個個骷髏頭畫作，作品遍布紐約街頭。去年尾，PUMA Suede 50周年時已經率先邀請Bradley Theodore攜手推出一款聯名鞋款，今個春夏雙方就再次合作推出共有23款單品的聯名系列，將視覺效果豐富的街頭藝術融入到PUMA一系列運動服飾當中。



是次PUMA x Bradley Theodore系列設計就將他充滿個人風格的色彩及圖案融入到各款單品，當中連帽衞衣及雙面外套除了有招牌骷髏頭圖案之外，更有加入心心圖案及Hashtags符號等等，配合以原始筆觸手繪勾勒的PUMA跑道標誌，令整個系列散發出時尚前衞感覺。



鞋款方面，則分別有Capri、Clyde、Thunder及Basket Mid四個型號推出，當中採用上黑下白設計的Capri，鞋側就有「NEW YORK」手寫字樣，其餘三款則均以黑色作主調，並配上不同手繪色彩細節，將Bradley Theodore獨特藝術風格完美導入到系列之中。（1月12日上架）