本日日本：1日限售1個　淡路島究極海膽漢堡

兵庫縣淡路島自古代到平安時代，便作為「御食國」向朝廷進貢海產等食材，被海包圍的土地，加上溫暖的氣候，令該島的畜牧業、蔬菜及水產等都享負盛名，以當地的洋葱、生菜、淡路牛、章魚等材料炮製的淡路島漢堡，更可說是該島的名物。而「淡路島Burger 淡路島Onion Kitchen」出產的漢堡包可算是箇中代表，利用該島食材炮製出多款口味，更曾奪得「全國本地Burger Grand Prix」的第1名，滋味不容置疑。



該品牌設有兩間分店，距離淡路島南交流道約3分鐘車程的「うずの丘店」，今日起便推出1日只賣1個、售5,400日圓（約HK$378）的「淡路島海膽忌廉可樂餅漢堡 極」！該品牌之前已推出過很多限定數量限定的漢堡款式，今次的新作有又乜巴閉呢？原來係出動到當地的絕品板海膽，讓你可塗入包內慢慢享用！值得一提的是，於當地享用板海膽由於不用長途跋涉運送往外地，故避免了使用明礬水來保鮮，僅用鹽水清洗，所以能夠享受到城市裏吃不到的少許苦味。至於作為「內涵」之一的忌廉可樂餅（即炸牛肉薯餅），亦混入了生海膽製作，並採用了當地的淡路島牛奶，帶來濃郁的醇厚味道。飽內同時添上了帶出海膽香味及滋味的海膽多蜜醬汁，及用上淡路島名產洋蒽、燒海苔、並以該島出產的Kikkoman醋醃的黃瓜，可謂百分百地道滋味。



至於包裝方面同樣講究到暈，該漢堡包會入盒，並以當地利用洋葱皮染色的風呂敷來包裹！享用時，你先於可樂餅上已澆下海膽多蜜醬汁，然後再將板海膽厚厚的塗上，味道自然無得輸，加上由內到外的心思都去到咁盡，5,400日圓抵畀喇！