無敵鋼人泰坦3　高可動合金出擊

如你是老牌日本機械人動畫迷，對《無敵鋼人泰坦3》應該不會陌生，由高達之父富野由悠季導演，於1978年日本播放，上年2018年剛好誕生40周年，所以特別多人留意，而Bandai的人氣合金系列「超合金魂F.A.」最新成員就正正是泰坦3，F.A.系列一向強調高可動性，今次泰坦3亦不例外，特別是裙甲位置可以完全打開，令大腿活動更靈活，能忠實重現動畫上的帥氣打鬥動作，而且附設有大叫表情部件，只需換上去，就能重現動畫中使出絕招Sun Attack的造型，粉絲肯定Like爆。



F.A.系列全名是Full Action，強調高可動性，全高180mm的泰坦3亦相當帥氣靈活，握上手的金屬手感亦不俗，全因金屬部分集中在活動關節及下半身，關節扭動時不會發出噠噠聲，但製作得很結實，就算擺出單腳站立等高難度動作都相當穩陣，可見相當不錯的做工，除了可打開的裙甲外，胸腰之間更內藏有延伸關節，令可動性大大提升，而面容雕刻亦很細緻跟足原著，更附設有大叫表情部件，能簡單重現使出Sun Attack時的造型。附設武器方面，設有雙劍、雙扇(打開及關上)，及標槍，更備有左右手各5種的拳頭，還有印有《DAITAAN3 FULL ACTION》字樣的地台，相當齊全。