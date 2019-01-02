Ladies’ Night：新年好開始　睇睇有乜熱話先

【速食好味蝦係咁整嘅】

香港人出名喜歡吃海產，尤別是新鮮活口的魚蝦蟹，吃起來分外清甜滋味。好多人以為自製海鮮好麻煩，但原來做法及準備功夫都好簡單。IG@cookingforhusband最近就分享了一個香蒜蝦的食譜，只須幾分鐘就搞掂，方便快捷又惹味。

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【大健事：濕疹媽媽 分享湊濕疹B心得】

作為新手父母，要應付小生命，已經極具挑戰，更何況是照顧濕疹寶寶呢？

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【贏在起跑線！2019年5個不可錯過的時尚重點】

踏入2019年，又是時裝精着手為新一年流行穿搭作準備的時候，雖然近日寒冷天氣持續，但相信大家都急不及待入手全新時尚單品。想贏在起跑線，入手前當然要先留意各時尚網站的流行趨勢預測，根據2019春夏T台總結了以下5個時尚重點是大家不可錯過的，分別是西裝短褲套裝、紮染、獨特小手挽袋、動物圖紋和中性色，跟住入手肯定冇甩轆。

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【2018 IG時裝流行榜】

今時今日Instagram已經成為潮流流行指標，大家要睇時裝潮流都會去check IG Post同Trending，睇吓班潮人今期流行甚麼服飾。2018年已到尾聲，外國時裝網站Vogue.com統計了今年度由IG掀起的時裝潮流，以下邊幾個大家真係有着過用過呢？

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【2018/19 潮流大事In ＆ Out】

今日係除夕，意味着2018年就快過去，喺瞬息萬變嘅時裝界及潮流界，呢365日裏面發生咗好多令大家好難忘嘅事情，時裝品牌玩音樂椅輪住換帥、運用新世代科技打造的波鞋登場又或者「山寨潮牌」專門店同手機龍頭Crossover等，啲花生真係多到食唔切，趁住2018年最後一日，就和大家回顧一下呢啲潮流熱話及預測來年In & Out！

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【街市學堂之烏卒卒竹絲雞 渾身是寶】

竹絲雞又叫烏雞，因皮膚和骨頭都呈黑色而得名，其實竹絲雞又有白毛和黑毛品種，故被稱為「十全」的竹絲雞就有「紫冠、綠耳、白絲毛、藍纓子、鬍子、五爪、毛腳、烏皮、烏骨、烏肉」的特徵，而本地農場飼養的竹絲雞則為黑毛種，毛色黑亮充滿光澤，不但看起來比其他雞隻威猛，營養價值亦豐富得多。

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【本日日本：好抵食！嚴選東京500日圓午餐Set】

如果身在東京，手執一個500日圓硬幣，你會如何花掉呢？想物盡其用得到最大的性價比，我會建議你用來吃一頓午餐！當地不少餐廳都有推出One Coin（1個硬幣，即500日圓）的午餐Set，當中更有不少價廉物美，無論味道及分量均超乎想像的好選擇！以下介紹5間食肆的500日圓午餐，便深得當地人歡心，精打細算的朋友絕對要留意！

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【營事檔案：生薑牛肉配雜菇飯 飽肚暖身】

為何冬季總是餓？涼意颯颯，飢餓感更明顯，自然要充飢保暖，除了選擇熱騰騰的湯水或湯麵，也可參考以下食譜幫你「暖笠笠」！

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【關西機場最新打卡位！ 比卡超進佔2樓大堂】

一直於關西機場設有的比卡超店，最近再下一「層」，於連接火車站和國內線出發及到達層（即：二樓），加添了全新商店和擺設。大家可以於自動售賣機以投幣方式購買比卡超公仔外，更設有巨大的比卡超和伊貝拍攝Booth，以及宣傳它全新電子遊戲攤位，各位精靈訓練員不要錯過呢！

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【食得講究 日式午餐肉係咁煮】

午餐肉雖然無益，但跟腸仔一樣都是美味又邪惡的小食，其實午餐肉不但可以用來製作餐蛋麵、餐蛋治，或者打邊爐，仲有另一款更滋味的食法，大家可以跟IG＠tsumamo.tv自製這款日式小食。

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