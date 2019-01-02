陶藝 x 多媒體　擦出火花

你可曾想像古樸典雅的陶瓷藝術，遇上其他媒介會擦出怎樣的火花？今次在香港文化博物館舉行的「合‧陶」當代陶瓷藝術展，將會顛覆你對陶藝的印象。是次展覽邀請了八組陶藝家聯同多位來自不同領域的創作夥伴進行跨界合作，當中包括時裝設計師、舞台布景及燈光專家、攝影師、版畫家、文字工作者以至佛教法師等，為陶瓷注入嶄新的創作元素。好似李慧嫻陶瓷師的大型陶塑裝置《㜺鬼》，就請了在香港理工大學設計學院任教時認識的學生吳海賜作為她的創作夥伴，協助處理空間和燈光設計，重現她兒時記憶中虎豹別墅的「地獄十殿」。



至於黃麗貞的《永恆之象》糅合了攝影、版畫及陶瓷等多種媒介。透過鏡頭捕捉一閃即逝的畫面，紀錄在平面影像上，再將這些紙本圖像按照製作版畫的方法，移印成瓷板畫和陶磚，經窰燒後成為恒久保存的證據。 除此之外，展覽更特別加入觸感展品，讓公眾可以親手感受不同質感的陶藝作品。在展覽的尾聲，大家可以欣賞到由媒體藝術家黃淑賢拍攝及整合成的錄像裝置《細察陶成》，再一次回味八段風格各異的「合陶」之旅。



「合‧陶」 當代陶瓷藝術展

日期︰即日至4月15日

地點︰香港文化博物館一樓專題展覽館五

facebook︰@claylaboration