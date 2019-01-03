大囍慶　堅持香港製造　用心手造傳承真味道

香港品牌等於香港製造？

市場上標榜香港品牌食品種類繁多，應有盡有。但眼前的產品真的是Made in Hong Kong嗎? 大多人會被誤導香港品牌就等於香港製造，其實不然。香港寸金尺土，設廠生產，員工及包裝成本高昂，迫使許多品牌早已北上設廠生產。大囍慶卻多年來堅持留守，提供百分百真正香港製造的麵食，產品不加防腐劑不加味精和鹼水，是食得出的真材實料，為大家的健康把關。



自設麵廠 重視質量為首要條件

大囍慶於香港自設麵廠，生產只供自家品牌產品。麵廠每日新鮮製造，嚴選優質純正食材。每個麵餅均由師傅人手製造，盡顯熟練技巧。師傅為了令麵質爽口彈牙，會反覆拉壓過程。雖然工序費時，但當中用心製作及所投放的時間目的就是令產品質素達致最好。



銷售點（排名不分先後）：

一田超市、SOGO超市、Apita、Piago、永安百貨、裕華國貨、HKTVmall

精選貨品有售於: 樓上®、UNY、Market Place by Jasons

大囍慶- 香港味道·用心手造：https://www.youtube.com/watch?v=MSWf-6sLCVY

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