流浪攝　教影極光絲帶舞小技巧

近日天氣極度寒冷，唔少人都會趁住冬天，飛到世界各地欣賞雪景之外，有的甚至會跑到北面追蹤極光，拍攝猶如綠色絲帶舞動的大自然變化，而著名風景攝影組合流浪攝，早前專程飛到冰島，拍攝形態百變、絢爛奪目的極光靚相，他們更分享4招拍攝極光心得，立即去相。



[不同地區 各有特色]

由於冰島接近北極圈的關係，每年9月中到翌年3月中，幾乎全國都有機會看到極光。流浪攝指：「其實只要天清無雲，找個安全位置等候已經成功了一半。冰島每個地區影極光都各有特色，例如東部赫本以山脈為賣點、南部塞爾福斯的藍白教堂滿有聖誕氣氛、西部阿爾納斯塔皮以崎嶇不平的岩岸見稱，都適合追蹤極光。」



[瀏覽天氣圖 極光預報]

極光其實是帶電的高能粒子和高層大氣（熱層）的原子碰撞而造成的發光現象，若然唔想單靠運氣找極光，流浪攝介紹各位看天氣圖和預報數據。「冰島天文台網頁en.vedur.is或歐洲極光預報網頁aurora-service.eu，可準確看到天氣狀況。而極光預報圖除了顯示極光指數外，還可以觀測雲量覆蓋範圍，白色代表無雲，綠色區域是多雲。即使預報指數較低，只要天清便有可能看到極光。」



[大光圈、長曝光、高ISO]

對於未影過極光的新手來說，流浪攝教大家一個簡單口訣：「大光圈、長曝光、高ISO」。他們補充：「使用口訣要視乎極光亮度，一般會用最大光圈，建議光圈數值不少於F4。至於快門可使用5至20秒。如果極光強勁，舞動速度快，就可用較短的曝光時間拍出動感效果，否則極光會模糊一片。至於遇上微弱極光時，就長曝20秒吧！感光度一般用ISO 1,000至ISO 3,000不等，根據現場環境而調節。對焦時可對住遙遠的燈光或月亮作目標，沒有的話就調至無限遠對焦。」



[地景襯托 後製作品]

極光顏色千變萬化，紅、黃、藍、綠、紫都有，最常見是綠色，紅色極光亮度較弱，所以要用更高ISO和曝光時間來拍攝。構圖應盡量以現場特色景物來襯托極光，例如地景的小屋、冰湖或教堂，甚至是人物、汽車等，不要只對着天空狂拍，以三分或四分構圖比較好看。此外，拍攝時可用Raw檔案，之後以《Lightroom》軟件調校，例如遇到較暗的地景，可先增強地景的亮度，再提升畫面對比和鮮艷度，再微調白平衡至少許冷色，最後減少雜訊便完成。