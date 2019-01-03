凍冰冰貪刺激　下北澤浸「戶外桑拿」

呢排天氣咁凍大家都唔多想郁，但亦有人鍾意刺激，例如喺下雪天歎個桑拿浴，嗯～唔使去到芬蘭咁遠，日本嘅下北澤都可以感受一下架！



由酒品牌舉辦嘅「CORONA WINTER SAUNA SHIMOKITAZAWA」戶外桑拿活動，今年係第２次舉辦，不過今次係聯同營運「下北澤Cage」的京王電鐵合作，由1月19日（六）至3月17日（日）為期兩個月。



參加人士可以喺「下北澤Cage」呢個「鳥籠」特別安裝嘅帳篷入面體驗正宗芬蘭式的「löyly」桑拿浴，首先感受下熱辣辣嘅嘅蒸氣Sauna，之後再去浸冷水浴Cool Bath收緊毛孔，跟住抹乾身去戶外空氣浴Open Air Bath放鬆下身心，係咪諗下都好心動/刺激呢？出一身汗夠晒精神爽利。由於每場限定40人，想試下就要買定飛啦！

網址：http://sauna.s-cage.com/



CORONA WINTER SAUNA SHIMOKITAZAWA

日期：2019年1月19日(星期六)～3月17日(星期日)

時間：平日14:00～15:30／16:00～17:30 收費3,000日圓(含稅)

平日18:00～19:30／20:00～21:30、以及周六·周日·國定假期收費3,500日圓(含稅)，均附一杯飲品與毛巾租借(女性另附浴袍)。

地點：東京都世田谷區北澤2-6-2京王井之頭線高架下

交通：京王井之頭線·小田急線下北澤站徒步3分