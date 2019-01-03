三界五行：臘月祭祀　酬謝神恩

在現代，候選人請求選民投自己一票，稱為拜票；獲選後，感謝選民支持，稱為謝票。古代沒有投票選舉的民主制度，老百姓祈求天地鬼神保祐，求神明保祐達到目標，就要還神，或在農曆十二月酬謝神恩。



祭祀，拜神與酬神，教人謙卑與感恩，拜神是求神做事，當然要謙卑，古代皇帝拜神也下跪，現代高官、鄉紳父老代民求籤，也要放下身段。酬神又叫還神，俗語說：「出來行，遲早還。」人情緊過債，一定要還。我們請求別人幫忙，事無大小，不論成事與否，事後最低限度也要真心說聲「唔該多謝」。「有借有還，再借就不難」，同樣道理，求神明保佑，無論事情結果如何，都要還神，年初曾到黃大仙祠、車公廟、觀音廟借庫、道觀拜太歲……到農曆十二月，酬謝神恩。



臘月祭祀，酬謝神恩，以下適宜祭祀吉日良辰，供各位善信參考：以農曆計，十二月初三中午11時至1時、下午3時至5時；初七上午9時至下午1時、下午3時至5時；初九中午11時至下午1時；十三日中午11時至下午1時、下午3時至5時；十五日上午9時至下午1時；十八日上午9時至下午1時、下午3時至5時；十九日上午9時至下午1時；廿二日上午9時至11時、下午3時至5時；廿三日中午11時至下午1時、下午3時至5時；廿五日上午9時至下午1時；廿七日上午9時至下午1時、下午3至5時；廿八日中午11時至下午1時、下午3時至5時。



方向宇