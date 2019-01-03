別注登場！茲曼尼GIORMANI最新布藝及皮革禮品

新的一年新的開始，去迎接一個精彩的2019，色彩繽紛的家具絕對能帶給您美好生活的好開始。 全新採用由英國殿堂級設計師設計布藝的「Designer Collection」布藝及皮革禮品經已於茲曼尼GIORMANI登場啦！ 今次茲曼尼GIORMANI 特意為大家送上英國至潮設計彩色條紋布藝及皮革禮品，讓您家居生活不但可帶來視覺上的新衝擊，更可輕易地在家打造多一點英倫風格，時刻品味時尚！



至潮布藝皮革好物 時尚演繹英倫格調

全新「Designer Collection」期間限定的布藝及皮革禮品部分更以意大利高級真皮皮革 KING LEATHER製成 ，紋理天然、色調鮮艷奪目、觸感柔軟細膩，設計師特意挑選英國至潮彩色條紋配合色彩鮮艷的真皮皮革，成功凸顯濃厚的英倫味道，為您家中角落増添更多色彩。「Designer Collection」配搭英國殿堂級設計布藝系列設有多款抱枕款式及真皮小馬椅，拼湊著不一樣的皮革顏色及至潮條紋，每款都予人與別不同的感覺，最適合想隨時改變家居造型的您！



不一樣的小馬椅 首次破格登場

一直以布藝示人的小馬椅，今次來一個全新的造型，首次破格用上鮮艷橙色的真皮皮革，襯托彩色的條紋圖案，造型可愛之餘又帶點時尚個性。小馬椅由香港著名設計大師劉小康（Freeman Lau）設計，靈感源於Freeman想起兒時把餐椅當作木馬「策騎」的回憶，並獲得「香港設計師協會－環球設計大獎2016」。



全新1月 茲曼尼與您打造美好生活提案

為了讓您迎接美好的一年，茲曼尼特意推出訂購梳化優惠，由即日起至1月27日，現凡訂購任何梳化，均可獲85折優惠，折實後滿HK$ 5,000 起，更可獲得「Designer Collection」布藝及皮革禮品 （價值高達 HK$ 4,880）。



至筍彈鉸優惠

購買任何彈鉸梳化，可以半價優惠加購第二個或以上嘅彈鉸。



冬日好物 窩心冷織豆袋椅

由1月2日至13日，惠顧任何一款全皮梳化 （Grade 1-5） 或彈鉸梳化 （真皮或布藝） ，即可額外獲贈「窩心冷織豆袋椅」一個 （價值: HK$ 1,380）。數量有限，送完即止。

「窩心冷織豆袋椅」共有三款顏色選擇，每款以獨特雙色配搭，冷織手感溫暖軟熟，特別適合愛窩在家中的您，就算天氣多冷都不再怕啦！



條款與細則：

1.優惠期有限，只適用於本港門市。

2.必須購買梳化，並按折實後之金額送贈不同指定禮品。

3.價格將會根據款式、皮革級別及訂製要求有所不同。

4.皮色選項將不定期更新，恕不另行通知並以門市提供之皮辦為準。

5.「至筍彈鉸優惠」: 優惠只適用於購買第二個或以上之彈鉸；E3彈鉸除外。

6.優惠期內，禮品數量有限，送完即止，而茲曼尼亦有權以其他禮品代替。

7.禮品只限指定款式及顏色。圖片只供參考，一切以實物為準。

8.以上優惠不得與其他優惠同時使用，亦不適用於陳列品、相關指定產品及費用。

9.優惠受有關條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

10.所有禮品價值只作參考。

11.訂購梳化截單日期如有更改，恕不另行通知。

12.茲曼尼保留修改是次推廣活動的所有條款及細則或終止推廣活動之權利而毋須事先通知。

13.如有爭議，茲曼尼保留最終決定權。