曼谷新地標ICONSIAM　夢幻煙花秀迎2019

每年跨年之際，世界各地皆煙花綻放，充滿了浪漫氣氛。而在今年，曼谷也終於看到絢爛浪漫的煙花秀了！這個以「繁榮之河」為主題的煙花秀，由泰國國家旅遊局和暹羅天地ICONSIAM合辦，剛於12月31日夜晚以煙火展現湄南河畔的美麗，在金銀銅三種不同色調煙花的照耀下，讓遊客在2019年的第一秒，就看到了美麗、明亮、繁榮的泰國母親河。



煙花三重奏 展現民族自豪感

整個煙花秀讓人最驚喜的，是泰國國旗三色煙花表演，紅、白、藍三種顏色的煙花三重奏，讓遊客也能感受到泰國這個國家的民族自豪感和認同感。整個煙花秀還配合了泰國民歌，展示了所有國家的國旗，以多種方式慶祝新年，讓遊客們感受到泰國人民的友好與傳統，感受泰國與世界各國交流的姿態。

當晚的煙火表演如燈光一般照耀了整個曼谷的天空，超過100萬人同時在湄南河畔暹羅天地ICONSIAM見證這場盛宴。這是一場距離超過1,400米的生態友好型煙花表演，是一場融合泰國傳統與創新的煙花表演。這場煙花全是採用泰國產糯米的相關材料製成，集創新、環保、魅力與驚喜於一身。



城市森巨 品嘗美食

暹羅天地ICONSIAM是曼谷最新地標，其中6樓的美食休閑區就像一個「城市森林」，以泰國傳統工藝結合現代建築美學，中央的變色通天瀑布和被藤條枝椏包裹的餐廳，像魔法屋、像童話世界、像放松身心的仙境。在這裏，大家不但可以好好休息，更可以嘗到眾多泰國美食，包括大家喜歡的泰國手標奶茶店、網紅KAMU奶茶店、Cake Code Cafe 甜品店等，還有大家都愛吃的小老板海苔喲。

至於六樓的SKY BAR天空酒吧--Tasana Nakorn，由早上10點開放一直開到凌晨，你可以在這裏喝着美酒，俯瞰湄南河美景，享受美好夜生活，更可以跟朋友家人，一起享受放縱放鬆的晚上。



浮船博物館 回到18世紀

像寶藏一樣的暹羅天地ICONSIAM，為紀念鄭王達信大帝為河流沿岸作出的貢獻，在湄南河上建造了泰國首個浮船博物館（Sri Mahasamut Ship），展示了鄭王達信大帝的事迹，大家可以透過VR技術，回到18世紀船舶貿易的輝煌時代，猶如身臨其境。展覽於2018年11月14日至2019年1月13日在湄南河畔的暹羅天地ICONSIAM河濱公園舉行，遊客可免費上船遊覽。



優惠多多 交通便捷

告訴大家一個小秘密，關注暹羅天地ICONSIAM官方微信公眾號，並註冊電子遊客優惠卡，即可獲得由暹羅天地ICONSIAM送出的限量手袋或32G U盤一個，而且有遊客卡的同學們在結賬時出示護照還能享受九折優惠。



前往暹羅天地ICONSIAM也很方便，多種交通方式選擇：

ICONSIAM免費接駁巴士

1.ICONSIAM-Krung Thonburi BTS Station（S7）

時間：08:00-00:00，每十分鐘一班

2.ICONSIAM-Wongwian Yai

時間: 09:30-23:00，約30分鐘一班

ICONSIAM免費接駁船

1.Saphan Taksin BTS Station (S6)

時間: 08:00-23:00，約15分鐘一班

2.Wat Muang Kae Pier

時間: 09:00-23:00，約15分鐘一班

3.Si Phraya Pier

時間: 09:00-23:00，約15分鐘一班

4.Ratchawongse Pier

時間: 09:00-23:00，約15分鐘一班

地址：299 Charoen Nakhon Soi 5, Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai Sub District, Khlong San District, Bangkok 10600



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