靈敢侶情：堅強≠獨自承受

在這個「正能量」變成口頭彈的年代，我們將死頂，跟堅強劃上等號。



曾經，我都誤解過堅强的意思，以為凡事堅持、表現得很强，即使再累，要爬起來擔當一切，不求援，就算堅強。



結果，這種堅強反而給我帶來更多難關，堅持漸漸變成執着，太强，亦變得不近人情。



於是，我惟有更堅強，硬撐下去。



直至後來我才明白，堅强不代表不怕痛、不准為問題傷心。堅强是指我們在傷心過後，有沒有能力重拾意志的能力，能否堅定不移地，帶着强壯的身體和心力，去面對一切。



你的堅强，有沒有為你換來痛苦？



要記住：堅强不等於孤獨，靠自己亦不代表不可以找人幫忙。我們需要的，是有膽量去承認「自己不是無敵」，當遇到困難，願意開口找適當的人幫忙和指教，才算真正的强者。



有能力從錯誤中學習，從別人的幫助中成長，然後令自己有能力變得更强，才算真正的堅强。



不論你過去怎樣硬撐，撐到身心疲累，累得心力交瘁都好，新一年，不妨改變一下方法，令自己在堅强中活出快樂。別再將一切都攬上身自己做了，沒有能力打贏過去的自己，沒有進步的餘地，最終，你只會成為弱者。



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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